Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (17/8)

Tem uma chama acesa no Céu, um Leão rugindo alto, consciente da sua própria direção. E se eu pudesse resumir o horóscopo de hoje em uma única frase seria: “Pois tal é a minha vontade”. Porque se tem vontade, tem vitalidade, tem brilho, tem força.

E estamos sob um Céu ou dentro de uma floresta, buscando um lugar ao Sol ou num bosque aberto, buscando espaço, liberdade para Ser.

E se o signo de Leão está no comando, podemos dizer que existe uma vontade, um risco, algo a ser conquistado, pois ninguém nasce Rei. É preciso ter força, garra e graça para ser coroado.

E falando em conquista, o destemido Marte entra em cena, num aspecto super favorável com Urano. Mudanças serão bem-vindas, principalmente se forem provocadas por uma decisão sua.

Áries

O trígono que Urano em Touro faz com Marte em Virgem pede praticidade e disciplina. Se você for prática e realista nos próximos 28 dias, terá os melhores resultados, e isso inclui as finanças e a rotina. Se for para tomar uma decisão, escolha a que lhe proporcione mais qualidade de vida. Foque nos hábitos saudáveis.

Touro

O trígono que Urano faz com Marte nesta lunação, traz um impulso de criatividade e liberdade. Chegou a hora de tomar uma decisão que vai te ajudar a libertar de uma situação incômoda, ou então, que destravam algo que parecia sem solução, por isso, aproveite a Lua Nova para colocar sua intenção em tudo aquilo que te traz segurança e proteção.

Gêmeos

Foque nos seus cursos, aulas e trabalho no home office se for possível, ou quem sabe, dê preferência às reuniões online. Você vai encontrar maneiras criativas de aproveitar o espaço que já tem, até porque precisará de maior rapidez para tomar decisões. A vida interior também se renova.

Câncer

Parece que os problemas não têm fim, mas vem Marte para te salvar acolá. O bom aspecto deste planeta com Urano mostra que, embora você se depare com despesas inesperadas, por exemplo, outras fontes de receita podem aparecer para você, por isso comunique suas ideias, chegou a hora de mostrar ao mundo o que você sabe fazer.

Leão

Aguenta firme! O trígono entre Urano e Marte está aí para te oferecer a resistência e a coragem necessária para driblar os adversários que estão tentando te derrubar. Sua determinação será a sua arma mais forte, permitindo que você enfrente os obstáculos com criatividade e habilidade. Aproveite esse momento para fortalecer sua resiliência e aprender com os desafios, ao invés de ser dominado por eles.

Virgem

Urano e Marte estão muito bem alinhados nessa lunação e vão ensinar muito sobre ousadia. Aproveite para encarar de frente seus medos e mudar alguns padrões. Só enfrentando os medos você pode acreditar nos seus desejos e romper com as resistências.

Libra

Marte vai te ajudar a se libertar de uma situação que estava te fazendo mal, ou então, destravar uma negociação de compra e venda que estava empacada. Se você tem um parceiro (de vida ou negócios), talvez vocês cheguem em um momento de resolver uma crise ou pendência que estava tirando o sono de vocês.

Escorpião

Urano faz um bom aspecto com Marte e você vai perceber que diante de qualquer dificuldade você poderá contar com os amigos. Quem sabe uma pessoa influente não te dá o empurrão que faltava. Coloque seus planos no papel, faça listas de metas, planeje! Escolha bem suas lutas.

Sagitário

A boa notícia é que Marte está energizando sua carreira, fazendo trígono com Urano. Não deixe de mostrar sua força e determinação no trabalho. Agora os projetos podem sair da gaveta. Com a energia certa e a atitude positiva, ele pode deslanchar. Não tenha medo de tomar a iniciativa.

Capricórnio

Marte em bom aspecto com Urano inspira uma busca por conhecimento e autoconhecimento. Chegou a hora de fazer uma pausa e reavaliar seus planos e metas. Essa dupla te dá a autonomia e a assertividade necessária para enfrentar a burocracia com determinação e eficiência. E se surgir alguma oportunidade para aprimorar seus conhecimentos, talvez por meio de um curso ou uma palestra, agarre-a.

Aquário

A sorte é que esse mesmo Urano, está em bom aspecto com Marte, mostrando que você está corajoso e disposto a resolver qualquer problema. O segredo está em agir com o propósito de solucionar, e não se livrar de qualquer jeito.

Peixes

Urano está bem alinhado com Marte, trazendo uma dose extra de força para você lidar com os imprevistos. Pode ser que uma nova parceria ou um entendimento sobre algo que estava confuso transforme um obstáculo em oportunidade. Aproveite essa energia para ser proativo e corajoso, enfrentando qualquer reviravolta com determinação.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos.