Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (14/9)

Hoje o dia é de renovação! Viva! A lua nova em Virgem traz a esperança de um novo ciclo. Momento de organizar seus sonhos e tirá-los do papel. Detalhe, planeje e organize a vida. Mas evite vibrar no controle, no excesso de críticas e na produtividade.

Chegou a hora de pegar todas as ideias, pensamentos e desejos, e trazê-los para o campo do pragmatismo. Botar tudo em ordem e em prática. Agora é a hora! Você tem todas as ferramentas necessárias para dar os passos que precisam ser dados.

Áries

Se prepare para uma dose extra de energia na sua rotina, saúde ou trabalho. Do jeitinho que você gosta. Hoje a Lua Nova, que começa em Virgem, promete dar aquele gás para começar uma nova dieta ou talvez se matricular na academia que você vem adiando. Um aspecto harmonioso com Urano mostra que você vai promover algumas mudanças na rotina. Mas não deixe de respeitar os seus limites físicos e emocionais.

Touro

A Lua Nova que começa em Virgem hoje te convida a subir no palco, chegou a hora de colocar seus projetos em movimento. Aproveite e comece aquele projeto criativo que você tanto deseja e que faz seu olho brilhar. Dê uma chance a um novo amor. Um aspecto harmonioso com Urano sugere que você vai estar mais aberto(a) as mudanças do que o normal. Isso pode se manifestar de várias formas: um estilo de vestir diferente, uma ideia diferente ou até mesmo uma nova abordagem nas relações. Tudo isso vale para os próximos 28 dias.

Gêmeos

A Lua Nova em Virgem que começa hoje te convida a colocar a casa em ordem, trazendo à tona assuntos pendentes, como talvez aquela reforma em casa que você vem adiando. Um aspecto favorável com Urano sugere mudanças súbitas, mas positivas, talvez até ligadas a assuntos espirituais. Talvez esse não seja o melhor momento para mudar a rota, foque nas suas transformações internas. Tudo isso vale para os próximos 28 dias.

Câncer

A Lua Nova, que chega hoje no signo de Virgem, é ótima para você focar na sua comunicação. A Lua está numa conversa super agradável, inspirando e colocando uma pitada de criatividade na sua comunicação. Aproveite para fazer contatos, investir nas trocas e redes sociais. Que tal começar a expressar suas ideias para o mundo? Nos próximos 28 dias se movimente, conheça novos lugares, pessoas e busque desenvolver-se intelectualmente.

Leão

A Lua Nova começa hoje no signo de Virgem, um signo que ama organização e planejamento. E isso pode ser muito bom para você! Especialmente quando falamos de dinheiro e carreira. Se estava pensando em pedir aumento ou mudar de emprego, este pode ser o momento de colocar seus planos em prática. Lua e Urano estão numa conversa super agradável no céu iluminando suas ideias e alguma novidade pode surgir, só não faça investimentos arriscados. Tudo isso vale para os próximos 28 dias.

Virgem

A Lua Nova acontece no seu signo. Ciclo novo, vida nova! Quer mudar de emprego? Pensando em voltar a estudar ou iniciar aquele projeto que tem tanto significado para você? Este é o momento de agir. Reinvente sua vida e não desperdice as oportunidades. Nos próximos 28 dias a sorte pode bater à sua porta. Urano vai deixar tudo mais animado, trazendo transformações significativas. Seja ousado(a)!

Libra

Recarregue sua bateria, libriano(a)!. A Lua Nova que começa hoje em Virgem pede autocuidado. Aproveite para fazer um balanço da sua vida, pense no que você quer levar para o próximo ciclo. Caso você tenha algum projeto na gaveta, aproveite a Lua em harmonia com Urano para movimentar suas ideias. O trabalho agora acontece nos bastidores.

Escorpião

A Lua Nova que começa em Virgem hoje pode trazer muitas conexões poderosas nos próximos 28 dias. Aproveite, porque você está vivendo um período fértil e a colheita pode ser boa. A boa influência de Urano neste ciclo está pedindo para ficar de olho nos contatos, projetos e parcerias que você está iniciando agora. Algumas dúvidas podem surgir, não tire conclusões precipitadas.

Sagitário

Acho que você acertou o alvo, Sagitariano(a). A Lua Nova que começa em Virgem pede que você avance. Algo que você estava lutando para concretizar bate mais forte à sua porta. Prepare o coração, porque o sucesso está logo ali. Pode ser que você não esteja sendo apoiado(a) em casa ou que esteja sentindo um vazio, cuide das suas emoções. Tudo isso vale para os próximos 28 dias.

Capricórnio

E se os seus sonhos pudessem se realizar agora, capricorniano(a)? Com a Lua Nova começando hoje, você vai querer explorar novos territórios — sejam eles físicos, mentais ou emocionais — você está mais forte do que nunca. E adivinha? O Universo está conspirando a seu favor. Com Urano trazendo uma dose extra de sorte, seus planos têm tudo para dar certo! Não deixe de pedir uma segunda opinião antes de mergulhar de cabeça.

Aquário

A Lua Nova em Virgem vai mexer um pouco com suas emoções, aquariano(a), e não de uma forma superficial. Você está vivendo um momento poderoso, mas é preciso resolver questões que estão te impedindo de avançar na vida. Seja na vida pessoal, profissional ou amorosa, minha sugestão é que você pare e pergunte a si mesma: "o que está realmente me bloqueando?"

Peixes

É Lua Nova em Virgem! Talvez seja o melhor momento do ano para você olhar para as suas relações atuais e pensar em como nutri-las para que cresçam e se fortaleçam. Se você está solteiro(a), isso pode significar um novo começo emocionante no amor. Se já tem alguém, talvez seja hora de vocês dois se sentarem para uma boa conversa. O que tem funcionado? O que precisa de reparo? Alinhe as expectativas e planeje os próximos passos juntos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.