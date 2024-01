Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (3/1)

O ano se inicia e você precisa se preparar para um novo começo. Aproveite a Lua - que se prepara para minguar no signo de Libra - e promova uma desintoxicação em todas as áreas da sua vida. Talvez você precise fazer um detox alimentar, arrumar seus armários, renunciar a produtividade ou fazer intervalos e diminuir o ritmo. Lembre-se que o descanso reforça nossa intuição.

Áries

Nem tudo depende só da sua vontade e energia, ariano(a). Abra espaço para outra pessoa te ajudar a ajustar os planos. Olhe para suas relações de forma amorosa e tente ser justo(a) nas suas escolhas e ações.

Touro

A Lua Minguante em Libra traz um foco especial para

sua saúde e rotina diária. Tente organizar sua agenda para incluir atividades de autocuidado. Faça uma caminhada ao ar livre, tente dormir cedo, se alimentar melhor.

Gêmeos

Não se apresse, geminiano(a). Aproveite essa primeira semana do ano sob a Lua Minguante, que dessa vez começa em Libra, e vai retornando aos poucos. antes de retomar as atividades e dar um gás nos seus projetos, aproveite para tirar mais uns dias de folga, ou pelo menos, com atividades mais lúdicas e prazerosas.

Câncer

Sinto que você estar ou vai ficar cheio(a) de demandas de trabalho. Mas agora, a lua te convida a relaxar, organizar sua casa e se preparar para o novo ciclo que será iniciado dia 11/01. Tente curtir um pouco mais em casa.

Leão

A Lua Minguante que começa em Libra traz um foco

especial para a comunicação. Talvez você tenha se empenhado para conquistar algo, e agora, é hora de pensar no que você aprendeu nesse último ciclo com tudo isso que viveu.

Virgem

Hoje, a Lua Minguante em Libra te convida a revisar suas

finanças. Mantenha um olhar crítico, mas otimista, sobre sua situação financeira. : É um bom momento para organizar seu orçamento e planejar gastos futuros.

Libra

A Lua minguando no seu signo, o que é um belo convite a limpeza de sentimentos, crenças, pessoas e situações do passado que você não quer levar para esse ano. Tente ficar no seu canto, cuidando da sua saúde, do seu corpo e da organização da sua vida.

Escorpião

Você inicia o ano mais introspectivo(a). Use a primeira semana de janeiro para meditar, refletir sobre suas emoções ocultas

ou para uma limpeza emocional. Pode ser um momento de encerrar ciclos antigos e abrir espaço para o novo.

Sagitário

Acredito que as três últimas semanas foram muito importantes para o seu momento, mas com a chegada da Lua minguante existe um ciclo a ser finalizado. Aproveite para revisar seus projetos e sonhos para 2024.

Capricórnio

A Lua Minguante sugere um momento de pausa, pois só assim você consegue organizar e repensar os projetos voltados para sua carreira e autorealização. Tente descansar um pouco mais, avaliar suas vitórias e derrotas e buscar novas oportunidades.

Aquário

A Lua Minguante em Libra pede uma revisão de suas

crenças e objetivos de longo prazo. Reflita sobre o que realmente importa para você e o que precisa ser ajustado em seus planos futuros.

Peixes

Que tal fazer uma dieta de desintoxicação (diurética e de

eliminação), para entrar em um novo ciclo com as energias totalmente recarregadas. Fazer acordos e organizar a vida (especialmente a financeira) deve ser o seu foco nas próximas semanas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.