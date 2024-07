Fátima Bernardes presencia ação de 'batedores de carteira' em Paris: 'Cuidado com os trombadinhas'

Fátima Bernardes, que está cobrindo as Olimpíadas de Paris para seu canal no YouTube, alertou os seguidores sobre pickpockets, grupo de meninas que praticam furtos na cidade europeia. Ela presenciou uma ação criminosa e relatou nos stories do Instagram nesse sábado (27).

A jornalista saía da estação de metrô Rue du Bac quando viu o ato rápido: "Vale muito reforçar um alerta que eu já tinha visto quando estava no Brasil: se você está vindo para cá ou se está por aqui, cuidado com os trombadinhas, os 'pickpockets'. É impressionante."

"São jovens, meninas pequenininhas, estão sempre com uma echarpe (uma espécie de lenço) e são sempre muito rápidas. Elas deixam para sair do vagão no último segundo, quando a porta está quase fechando e aí já estão levando a carteira", alertou Fátima.

O caso testemunhado pela apresentadora, entretanto, não aconteceu com total êxito, pois a porta do metrô fechou antes de as pickpockets conseguirem efetuar o roubo. "Deram azar e a carteira da passageira caiu para dentro do vagão", disse.

"Foi uma movimentação danada, a moça estava com o celular dentro do bolso, mas a carteira estava em uma pochete atravessada aqui no lado, no fundo. Elas conseguiram tirar a carteira da moça. Não tem como sair correndo. Tem que ficar muito atento, mesmo", finalizou Bernardes.

Furtos e roubos na Europa

No ano passado, a expressão “Attenzione pickpocket!” viralizou nas redes sociais porque uma mulher gritava para avisar sobre os "batedores de carteira" em Veneza, na Itália.

Já nestas Olimpíadas, Zico, que está na capital francesa na condição de embaixador do Time Brasil teve a mala com itens de valor roubada em frente ao hotel em Paris. Ele teve um prejuízo de mais de R$ 1 milhão.

O time argentino de futebol masculino também teve pertences roubados. A perda foi estimada em 50 mil euros, cerca de R$ 306 mil de acordo com a cotação atual.