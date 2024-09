Fã que viralizou com o meme 'que Xou da Xuxa é esse?' vai participar do 'Domingão Com Huck'

A fã que viralizou ao reclamar por ter ficado de fora da plateia de uma edição especial do programa Xou da Xuxa, em 1988, irá participar do programa 'Domingão com Huck' neste domingo (22). A primeira parte do dominical vai ao ar na Tv Globo a partir das 14h25 e retorna às 18h10, após a transmissão do jogo Vasco x Palmeiras, pela Série A do Brasileirão.

O vídeo de Patrícia Veloso Martins ganhou repercussão nas redes sociais após o lançamento do documentário 'Pra sempre Paquitas', da Globoplay, nesta semana.

A cena em que Patrícia questiona, indignada, "Que Xou da Xuxa é esse?" divertiu internautas de todo o Brasil, e o departamento de pesquisa da TV Globo foi em busca da fã, 36 anos depois do acontecimento.

A participação de Patrícia no programa de Luciano Huck foi gravada na quarta-feira (18), quando a professora foi entrevistada e relembrou o dia em que não pôde entrar no Xou da Xuxa.

Em uma postagem no TikTok, a mulher explicou que na época tinha apenas nove anos e chegou ao local para tentar ver Xuxa às 3 horas da madrugada. “Essa sou eu... Amei muito a Xuxa, era meu sonho ir no programa dela e conseguir um abraço", contou.