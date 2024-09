Ex-paquita relembra demissão em massa do 'Xou da Xuxa': 'Saímos como traidoras'

Mais um assunto polêmico veio à tona com o lançamento do documentário "Pra Sempre Paquitas", do Globoplay. Nessa quarta-feira (18), Juliana Baroni, Bárbara Borges e Stephanie Lourenço foram as convidadas do Conversa Com Bial, e relembraram a demissão em massa de uma das gerações das assistentes de Xuxa.

Conforme Juliana contou a Pedro Bial, o clima tenso começou por causa do livro "Sonhos de Paquita - Nos bastidores do Xou", escrito por João Henrique Schiller, ex-diretor do "Xou da Xuxa". O livro foi lançado em 1996.

Veja também Zoeira Ex-Paquita revela ter sofrido homofobia nos bastidores de programa de Xuxa Zoeira Livro sobre Paquitas levou assistentes de palco de Xuxa à demissão; relembre

"Teve muito mal-entendido por causa do livro. Até a própria Xuxa achava que a gente estava querendo destruir a carreira dela. Saímos meio como traidoras da história e foi pesado isso. Quando entrei no palco pela última vez para passar o bastão para a nova geração, foi um dos piores dias da minha vida", lembrou Juliana, a eterna Catuxa Jujuba.

Confissões

Acontece que o livro seria, na verdade, uma peça de teatro onde oito paquitas compartilhariam suas experiências inspiradas em "Confissões de Adolescente", uma série que fazia muito sucesso na época.

João Henrique então viu uma oportunidade de transformar os depoimentos e desabafos que ouviu das jovens, sobretudo em se tratando de assédios morais que elas sofriam por parte de Marlene Mattos, em um livro.

O resultado? Todas elas foram demitidas. "O documentário é a oportunidade de contar melhor essa história 30 anos depois, com distanciamento, maturidade e com leveza, se é que é possível dizer isso. Foi uma catarse para a minha geração de Paquitas", destacou Juliana.

Lançado na última segunda-feira (16), o documentário dirigido por Ivo Filho com roteiro de Paulo Mario Martins traz cinco episódios com entrevistas e depoimentos exclusivos das paquitas.