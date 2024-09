Livro sobre Paquitas levou assistentes de palco de Xuxa à demissão; relembre

O documentário "Pra sempre Paquitas", que será lançado na segunda-feira (16), no Globoplay, irá abordar as histórias em torno do livro "Sonhos de Paquitas — Nos bastidores do Xou", escrito por João Henrique Schiller, ex-diretor do programa. A publicação culminou na demissão das Paquitas Ana Paula Almeida, Ana Paula Guimarães, Cátia Paganote, Flávia Fernandes, Priscilla Couto, Bianca Rinaldi, Roberta Cipriani e Juliana Baroni.

O livro, na verdade, seria uma peça de teatro, inspirado em “Confissões de adolescente”, com oito Paquitas no palco contando suas experiências. No entanto, através de um telegrama anônimo, Marlene Mattos descobriu que as assistentes de palco de Xuxa estavam se reunindo para discutir um projeto secreto com o diretor João Henrique Schille e acabou demitindo todas elas, em 29 de abril de 1995.

A peça de teatro não foi lançada, mas o livro, sim. Hoje a publicação é artigo raro e pode ser encontrada à venda em sebos virtuais por mais de R$ 1,5 mil.

Em 2016, João Henrique chegou a dizer que Marlene boicotou o lançamento do livro. “O livro mostra que os sonhos não eram tão bons quanto imaginavam. Elas sofriam uma tortura psicológica e moral nessa época... Houve boicote, sim, Marlene Mattos comprou todas as edições que estavam nas bancas de jornais do Brasil”, disse o autor em entrevista ao Na Telinha.

“Pra sempre Paquitas” foi idealizado por Ana Paula Guimarães e Tatiana Maranhão e revisita a trajetória das assistentes de palco de Xuxa, que foram uma febre nacional na TV e nos palcos.