Em documentário, Paquitas relembram brigas com Marlene Mattos no 'Xou da Xuxa'

O documentário "Para Sempre Paquitas", lançado nesta segunda-feira (16), revisita a relação das assistentes da apresentadora Xuxa com a diretora Marlene Mattos. Conhecida por ser linha-dura no "Xou da Xuxa", ela é lembrada na produção como uma pessoa "agressiva" e "brava".

Andreia Veiga, a primeira paquita da história, lembra que, enquanto o clima era de diversão para os "baixinhos" que assistiam ao programa na TV, nos bastidores as meninas viviam tensas. "Tinha a Marlene por trás, que era uma pessoa muito brava, sabe? Eu tinha um pouco de medo".

Louise Wischermann, que ficou conhecida como pituxa, comentou um episódio muito tenso que vivenciou e que quase a fez desistir de ser paquita:

“Uma mãe reclamou que uma paquita de vermelho tinha empurrado a filha dela. Aí a Marlene me chamou e foi muito agressiva comigo na frente de todo mundo que estava trabalhando ali. Aí eu fiquei tão chateada e magoada com aquilo que abri a minha roupa de paquita e joguei em cima da mesa de corte. Eu falei ‘Estou indo embora’. E a Xuxa foi lá em casa com a Marlene e pediu para eu voltar", contou Louise.

Legenda: Louise Wischermann era a pituxa no Xou da Xuxa Foto: Reprodução/TV Globo

Ex-diretora de TV chegou a falar até de peso de meninas

O corpo das meninas também era sempre motivo de estresse nos bastidores. Tatiana Maranhão, que aos 11 anos foi nomeada a primeira paquitita, conta na produção da Globoplay que não apareceu no cartaz do filme "Sonho de Verão" devido à forma física.

“Marlene estava realmente me execrando com essa história de gordura. Eu estava tendo um problema muito sério de compulsão alimentar”, relembrou Tatiana no documentário.

A série "Para Sempre Paquitas" foi dividida em cinco episódios e está disponível a partir desta segunda-feira (16) na Globoplay.