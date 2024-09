Climão? Pitel fala sobre afastamento de Fernanda Bande após BBB 24: 'estamos em lugares separados'

Protagonista de uma das amizades que marcaram o BBB 24, Giovanna Pitel falou sobre como anda a relação com a carioca Fernanda Bande. À Quem, a alagoana disse que a ex-colega de confinamento está atarefada.

"Foi como ela já tinha falado na Blogueirinha, ela tem priorizado a vida profissional dela e a família. Não tem nada muito mais que eu possa falar", disse Pitel.

Ela acrescentou que o público tinha expectativa de que as duas continuassem unidas após o reality, mas que "a vida posicionou" as duas "em lugares separados". "Mas não houve briga, nem desavença, nem nada disso".

"[A amizade] como era no programa é impossível. Está todo mundo tentando trabalhar, está todo mundo tentando fazer a vida profissional acontecer", pontuou Pitel.

Relação com Beatriz

Pitel também falou de sua relação com outra ex-colega de confinamento: Beatriz. As duas não tinham boa relação durante o BBB 24, mas hoje Pitel garante que se dão bem. "Dei entrevista, a gente falou de caviar com rapadura, a gente falou de Brasil do Brasil, ela trocou o T por H, a gente é best".