'Que Xou da Xuxa é esse?': fãs encontram mulher que viralizou com meme em série das Paquitas

Quem acessou as redes sociais recentemente deve ter se deparado com o vídeo de uma menina demonstrando sua indignação durante uma apresentação da Xuxa. A garota de voz alta e de laço amarelo nos cabelos viralizou após a repercussão da série “Para Sempre Paquitas”, da Globoplay.

A produção que explora os bastidores e as histórias das assistentes de palco da “Rainha dos Baixinhos” estreou na plataforma na segunda-feira (16) e foi recebida com grande aceitação pelo público. Pouco tempo depois, o recorte da menina começou a viralizar.

O momento aconteceu na apresentação de aniversário de dois anos do programa Xou da Xuxa, que ficou no ar na TV Globo entre 1986 a 1992. Embora fosse uma ocasião especial, muitos fãs da apresentadora ficaram de fora do palco, o que levou muitos a se revoltarem.

Entre as fãs mirins, lá estava ela. “Eu cheguei aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que Xou da Xuxa é esse? Que Xou da Xuxa é esse?", gritou a menina.

Quem é a menina do “Xou da Xuxa”?

Trinta e seis anos depois do acontecimento, Patrícia Veloso Martins, já adulta, recentemente se revelou como a garota do meme.

Legenda: Garota do meme do "Xou da Xuxa" reapareceu após 36 anos Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em uma postagem no TikTok, a mulher explicou que atualmente é professora e que na época tinha apenas nove anos. “Essa sou eu... Amei muito a Xuxa, era meu sonho ir no programa dela e conseguir um abraço", conta.

Em entrevista ao Extra, Patrícia contou que a repercussão do documentário trouxe até ela uma enxurrada de comentários feitos por pessoas curiosas nas suas redes sociais. Atualmente, ela reside em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e é mãe do pequeno Davi, de apenas 9 anos.

No Instagram, a moça também compartilhou uma foto dela ainda criança vestida com uma fantasia das Paquitas.