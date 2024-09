Katy Perry fará participação especial no reality 'Estrela da Casa'; saiba o horário

A apresentadora Ana Clara confirmou a participação da cantora Katy Perry no reality "Estrela da Casa". A artista participará do programa da TV Globo, nesta quarta-feira (18).

"Amanhã o Estrela da Casa vai receber a visita de um dos maiores nomes da música internacional: Katy Perry! Antes de ensaiar pro show que ela vai fazer no Rock in Rio, ela vai visitar a nossa casa pra dar um alô pra galera", revelou Ana Clara.

Conforme a apresentadora, a cantora chegará no reality "na hora do almoço". O momento será exibido no Globoplay e na TV Globo.

A cantora pop desembarcou no Brasil nesta terça-feira (17) para sua apresentação no Rock in Rio na próxima sexta-feira (20).

Boninho negociou participação

Boninho teria sido responsável pela negociação, em um de seus últimos atos como diretor de realites da Globo. Ele vai sair da emissora, após 40 anos, e dará lugar a Rodrigo Dourado.

A negociação foi facilitada, pois Katy é da gravadora Universal Music, a mesma que tem contrato com a Globo durante o Estrela da Casa.