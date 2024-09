Quem saiu do Estrela da Casa? Veja como foi a quinta eliminação do reality nesta terça (17)

O participante Nick Cruz, 26, foi o quinto eliminado do reality "Estrela da Casa", na noite dessa terça-feira (17). O capixaba deixou a competição com 12,98% da média dos votos para ficar no programa. Em segundo lugar ficou Leidy Murilho, com 31,65% de média. O mais votado para ser salvo foi Matheus Torres, com 55,37% da média de votos.

O cantor e compositor de 26 anos apresentou uma forte história de vida. Nascido na cidade de Serra, no Espírito Santo, Nick começou a cantar ainda criança por influência da mãe, que aos fins de semana gostava de colocar um karaokê em casa para se divertir com a família.

Confira abaixo os percentuais da votação:

Leidy Murilho

Média: 31,65%

Voto da Torcida: 28,66%

Voto Único: 34,63%

Matheus Torres

Média: 55,37%

Voto da Torcida: 61,97%

Voto Único: 48,77%



Nick Cruz

Média: 12,98%

Voto da Torcida: 9,37%

Voto Único: 16,60%

Antes de entrar no reality, Nick se desdobrava entre o trabalho como assistente de pedreiro. Após três anos sem lançar novas canções, viu no "Estrela da Casa" a chance que precisava para ter seu talento reconhecido por todo o Brasil.

Veja como foi eliminação:

Representatividade

Uma dos momentos marcantes de Nick Cruz no reality foi quando ele contou para colegas de confinamento ser um homem trans.

Em uma conversa na área externa da casa do reality show, no momento em que todos puderam se apresentar, o ex-pedreiro falou sobre o processo de transição e a importância de falar sobre a transexualidade na TV.

Meu nome de registro é Nicole, sou um cara trans. Eu não retifiquei meu nome (de registro) e nem vou. Só coloquei meu nome social de Nicolas porque é muito constrangimento. Eu faço terapia hormonal há seis anos. É uma baita experiência. Eu já vivi como uma mulher cis na sociedade e, hoje, só sou um cara. As pessoas não falam que eu sou um homem trans Nick Cruz Cantor

Uso de bandagem chamou atenção do público

Legenda: Bandagem usada por Nick no 'Estrela da Casa' Foto: Reprodução/TV Globo

Ao sair do reality, em entrevista ao Gshow, Nick Cruz falou sobre a faixa preta que usou no peito, a intenção de realizar uma mastectomia e da importância do reality para autoestima.

Nick explicou que usa a bandagem porque tem pretensão de retirar os seios. Enquanto isso, para conseguir ficar sem camisa e se enxergar melhor, passou por um longo processo na musculação.

"Tem homens trans que não gostam de treinar, não querem fazer a mastectomia, não querem hormonizar, e está tudo bem. Essa foi a decisão que eu trouxe para a minha vida. E lá dentro do 'Estrela' aprendi a me amar mais ainda porque sabia que essas imagens chegariam em muitas pessoas, inclusive as que se identificam comigo ou que usam uma bandagem", ressaltou o cantor.