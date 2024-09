A Fazenda 16: peões disputam dinâmica seletiva para Prova do Fazendeiro; veja quem venceu

Os peões de "A Fazenda 16" disputaram uma dinâmica para definir quem irá participar da primeira Prova do Fazendeiro da edição. O momento foi exibido nesta terça-feira (17), na Record TV.

Os 20 jogadores do elenco oficial participaram da atividade, enquanto os oito integrantes do Paiol seguem isolados. A Prova do Fazendeiro será transmitida ao vivo na quarta-feira (18).

ENTENDA A DINÂMICA

A prova seletiva foi disputada em dois grupos com dez integrantes cada. Os jogadores de cada equipe tiveram que jogar uma bola por cima de uma estrutura, fazendo com que ela caísse dentro de caixas dispostas no cenário. Quem completasse a dinâmica no menor tempo garantia a vaga para a Prova do Fazendeiro.

Os peões foram divididos entre os times forte e fraco. A apresentadora Adriane Galisteu sorteou o nome de cada jogador. A pessoa sorteada teve que escolher um nome para integrar o time forte e outro para o time fraco.

O vencedor foi o Time Fraco, formado por Babi Muniz, Fernanda Campos, Zé Love, Raquel Brito, Gilson de Oliveira, Flor Fernandez, Juninho Bill, Vanessa Carvalho, Flora Cruz e Julia Simoura. Eles irão disputar a Prova do Fazendeiro nesta quarta (18).