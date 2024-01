Enquete BBB 24: Parcial aponta quem fica e quem sai no reality show

Juninho deve ser o próximo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 24, conforme aponta parcial da enquete do Diário do Nordeste. Com votação para ficar, este é o sexto paredão da edição deste ano, também formado por Alane, Isabelle, e Luigi.

Juninho registra a menor quantidade de votos para ficar, com 5.474, representando 9,7% do total. Luigi está com 8.655 (15,3%). Já Alane e Isabelle registram respectivamente 30,2% (17.039) e 44,7% (25.223).

Este será o último paredão no qual o público vota para ficar. A partir do próximo, segundo o apresentador Tadeu Schmidt, a maneira clássica de votar para eliminar retornará.

Parcial da enquete

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Como foi a formação do paredão?

O sexto paredão da temporada começou a ser formado na última sexta-feira (26), após Marcus Vinicius atender o Big Fone e indicar três ao paredão. Ele mandou Pitel, Juninho e Luigi à berlinda.

O anjo da semana, Fernanda, imunizou Rodriguinho. Logo após, o líder MC Bin Laden indicou Isabelle direto ao paredão, sem chance de Bate e Volta. Em seguida, a casa votou no confessionário e escolheu Davi, com 9 votos.

Veja como a casa votou:

Davi votou em Lucas

Isabelle votou em Lucas

Wanessa votou em Davi

Yasmin votou em Davi

Michel votou em Alane

Raquele votou em Alane

Giovanna votou em Alane

Alane votou em Giovanna

Deniziane votou em Giovanna

Beatriz votou em Giovanna

Matteus votou em Giovanna

Luigi votou em Davi

Lucas votou em Davi

Juninho votou em Davi

Leidy votou em Davi

Fernanda votou em Alane

Marcus Vinicius votou em Davi

Rodriguinho votou em Davi

Pitel votou em Davi

Para finalizar as indicações, o trio indicado pelo Big Fone teve de entrar em consenso e mandou Alane ao paredão.

Alane, Davi, Juninho, Luigi e Pitel jogaram a Bate e Volta. Davi e Pitel levaram a melhor, escapando da possibilidade de eliminação do reality show.