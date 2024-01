Quem atendeu o Big Fone nesta sexta (26)? Saiba quem está no Paredão do BBB 24

Marcus Vinicius atendeu o Big Fone no Big Brother Brasil (BBB) 24 na noite desta sexta-feira (26) e indicou Juninho, Pitel e Luigi direito ao paredão. Essa foi a primeira vez que o famoso telefone do reality show tocou nesta edição.

Além de ter mandado três pessoas ao paredão, Marcus está imune à próxima formação de paredão deste domingo (28).

Veja o momento em que o Big Fone toca:

A dinâmica já havia sido adiantada ao público nessa quinta-feira (25) durante a apresentação da dinâmica da semana, antes da Prova do Líder.

Paredão da semana

A próxima berlinda será quádrupla e formada no domingo. O líder Bin Laden irá indicar uma pessoa. A casa vai vota em mais e uma e os três já emparedados nesta sexta pelo Big Fone deverão indicar, em consenso, mais uma pessoa ao paredão. No total, seis ficarão emparedados.

A prova Bate e Volta será jogada por cinco pessoas, com exceção do indicado pelo líder da semana. Duas pessoas se salvarão, assim, formando o último paredão com votos para ficar da temporada. O participante eliminado deixará a disputa na próxima terça-feira (30).