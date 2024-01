Isabelle e MC Bin Laden discutem no BBB 24 após formação de Paredão: 'Sonso'

A formação de Paredão no BBB 24, na noite desse domingo (28), mexeu com os brothers, mas gerou mesmo um embate direto entre o cantor MC Bin Laden e a professora Isabelle Nogueira, indicada pelo artista à berlinda. Líder da semana, Bin Laden criticou a manaura pelo voto em Lucas Henrique Ferreira, acusando-a de falsa e de jogo sujo.

Logo após a votação, Bin, como é chamado pelos colegas de confinamento, usou a função de dedo-duro da Central do Líder para descobrir o voto de Isabelle. No entanto, ele não gostou nada do voto e resolveu confrontá-la com uma série de indiretas.

"Eu vi quem votou no Lucas ali. A falsidade exala mais que tudo", alfinetou, na área externa, enquanto outros brothers estavam conversando. "O que você está falando, maninho? Quer falar para mim? Eu falei para ele que votei nele", rebateu ela.

Bin Laden, então, chamou a cunhã-poranga de falsa, mas não passou batido no comentário. "Falso é você. Eu falei com ele. O que você tem a ver com meus votos? Eu conversei com ele antes, qual é o problema? Eu tenho que votar?", confirmou ela.

O cantor continuou com as alegações de falsidade de Isabelle. A também dançarina afirmou que não teria como ser falsa com Bin Laden, já que os dois não jogam juntos.

"Se você quisesse jogar comigo, como se eu fosse manipulador. E primeiro, eu nem queria jogar com você. Só enxerguei que você é falsa mesmo, só confirmou que você é falsa", disse o cantor. "E você é um sonso porque eu estou ali sentada e você poderia me chamar. Você é sonso e você, sim, é manipulador", continuou Isabelle.

A discussão continuou por alguns minutos, enquanto os outros brothers acompanhavam o embate. Bin Laden seguiu citando o voto de Isabelle em Lucas Henrique, reforçando que tinha visto a situação como falsidade, já que os dois haviam conversado várias vezes.

"Sonso, fofoqueiro, falso, dissimulado e manipulador. Grandão para mulher só", finalizou ela, depois de Bin Laden dizer que ela tinha duas personalidades. A briga acabou quando Rodriguinho pediu calma, Isabelle e Bin Laden reafirmaram as acusações e o clima tenso esfriou.