Desanimado no BBB 21, Gilberto diz: 'pode ficar com raiva de mim todo mundo'

Após mudar o visual no BBB 21, na manhã desta quarta-feira (31), Gilberto conversou com alguns participantes na área externa da casa sobre o reality. Com Arthur, líder da semana, o pernambucano afirmou se sentir desanimado com o jogo. "Pode ficar com raiva de mim todo mundo, que eu vou ser eliminado", declarou ele ao instrutor de crossfit.



Em seguida, Gilberto disse que tenta resolver conflitos na casa, mas que não conquista os demais participantes. "Quanto mais eu tento arrumar as coisas, mais odiado eu fico".



O instrutor de crossfit rebateu: "Mas como você pode falar que você é odiado? A galera aqui da casa gosta muito mais de você do que de mim".



Gilberto justificou a informação de Arthur dizendo que apenas algumas coisas são paranoias, outras não. "Quando sair eu vejo se eu sou tão odiado assim", declarou o pernambucano. O crossfiteiro comentou: "Ninguém te odeia não".





Minutos depois, o professor João Luiz se aproximou dos brothers e comentou com Gilberto: "Quem é esse novo participante?", fazendo comentário sobre o fato do pernambucano ter tirado a barba. Depois foi Thaís que falou sobre o visual do brother: "Parece que tem 23 anos".

Na noite desta terça-feira (30), Gilberto ficou muito mal após a eliminação de Sarah com 76,76% dos votos. Logo após o anúncio por Tiago Leifert, o pernambucano ficou em choque e se desculpou com a consultora de marketing digital.