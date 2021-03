Gilberto muda visual e tira a barba no BBB 21; confira antes e depois

Gilberto acordou com vontade de mudar nesta quarta-feira (31) e tirou a barba no BBB 21 logo após a eliminação de Sarah, maior aliada dele no reality show. Abalado e com semblante de tristeza, a atitude do brother repercutiu nas redes sociais.

"Gil raspou a barba e o bigode. O começo de uma nova era, pode vir que eu tô pronta!", escreveu um usuário do Twitter. Na rede social, a atitude de Gilberto foi apontada como a possibilidade de uma nova postura no jogo. Veja o antes e depois na galeria:

Pouco antes de raspar a barba, Gilberto refletiu sobre a saída da brasiliense e sobre como tudo poderia afetá-lo no programa. "Já deu para mim. Brasil, se é isso que vocês querem, me perdoem por tudo. Eu não vou aguentar a rejeição. Por tudo que é mais sagrado. Eu vou sair, tá tudo certo", falou o pernambucano sozinho.

Ainda triste, Gilberto deixou clara a dificuldade de seguir o jogo sozinho. "Ai, meu Deus, queria que me liberassem para eu ir embora sem perder nada. Não vou aguentar", continuou a reflexão.

Nas redes

No entanto, mesmo com a tristeza, a atitude radical de Gilberto no visual virou assunto divertido nas redes sociais.

"Gilberto tirando a barba depois da Sarah sair sou eu mudando meu cabelo sempre que algo dá errado", pontuou um espectador. A aparência do economista, de fato, ficou bastante diferente do comum e foi comentada na Internet.

Foto: reprodução/Twitter

"Eu ainda estou passada com Gil sem barba! E ele tá com um olhar tão tristinho... Aff, fica bem, Gil!", se preocupou outra. Parte dos Internautas se questionou sobre os futuros posicionamentos do pernambucano no Big Brother Brasil.