Como está Tássia Camargo, a Elisa da novela 'Tieta'?

Fãs de Tássia Camargo agora podem aliviar um pouco da saudade da atriz em 'Tieta', novela que voltou ao ar nas tardes da TV Globo no 'Vale a Pena Ver de Novo'. A artista tinha 28 anos quando o folhetim foi exibido pela primeira vez, entre 1989 e 1990.

Em 'Tieta', ela interpreta Elisa, a irmã mais nova da protagonista Tieta (Betty Faria) e Perpétua (Joana Fomm), filha de Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos) e Tonha (Yoná Magalhães).

Na trama, a personagem leva uma vida pacata ao lado do marido Timóteo (Paulo Betti). Ela sonha com atores de fotonovelas e com artistas da TV, que nem chegam a Santana do Agreste.

Hoje com 63 anos, Tássia está longe do Brasil e das telinhas. Ela mora em Lisboa desde 2017 e tem se dedicado ao teatro, como atriz e diretora. Seu papel mais recente na TV foi em Portugal, com uma participação em Valor da Vida (2019), da TVI.

Tássia Camargo nasceu em Guarulhos (SP) e iniciou a carreira na arte no fim dos anos 1970. A estreia na televisão aconteceu na novela Os Adolescentes (1981), da Band.

Já na Globo, emissora em que se consolidou, seu primeiro folhetim foi 'Elas por Elas' (1982). Além de 'Tieta', ela também carrega um currículo de novelas de sucesso como 'Selva de Pedra' (1986), 'O Salvador da Pátria' (1989), 'O Cravo e a Rosa' (2000), 'O Dono do Mundo' (1991), 'Despedida de Solteiro' (1992) e Malhação (2004-2005), última novela em que atuou na Globo.

Ainda no canal televisivo, Tássia foi a primeira apresentadora do programa 'Vídeo Show', em 1983.

Camargo também integrou o elenco de novelas em outras emissoras, como SBT e Record.