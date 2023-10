Com lances a partir de R$ 12 mil, Faustão doa relógios de grife italiana para leilão beneficente

O apresentador Faustão, de 73 anos, doou para um leilão três relógios da grife italiana Gagá Milano. De acordo com informações do site Notícias da TV, as peças estarão disponíveis para compra em um jantar beneficente do 'Alimentando o Bem', uma organização não governamental, que será realizado na noite desta quarta (18), em São Paulo.

Conforme a publicação, o lance inicial dos itens é de R$ 12 mil. Além das joias, Fausto Silva concedeu uma caneta autografada para o evento. A expectativa é arrecadar R$ 2 milhões em convites e lances do leilão, valor que será revertido em fundos para a ONG. O jantar é organizado pela joalheira e empreendedora Emar Batalha.

Além dos itens concedidos por Faustão, o evento conta com uma foto icônica do Pelé, uma prancha do surfista Gabriel Medina, camisas da Seleção Brasileira autografadas por Neymar e Rodrygo Goes, vinhos e obras de arte.

Emar Batalha agradeceu a generosidade das doações de Faustão. "É um grande presente para nós, só tenho a agradecer à parceria e ao apoio para a causa da ONG. O sortudo que arrematar esse conjunto estará não apenas levando para casa um conjunto de relógios e uma caneta, mas uma parte do acervo pessoal de Fausto, que é um ícone", disse.

ONG envolvida no evento beneficente promove ações para o acolhimento e desenvolvimento de mulheres e crianças no Guarujá, no litoral paulista.