Faustão e viúva de Gugu mandam recados para filhos e emocionam no Domingão do Huck

Quem acompanhou o programa "Domingão do Huck", exibido neste domingo (8), viveu momentos de pura nostalgia ao ver os filhos de Gugu Liberato e Fausto Silva em apresentações no quadro "Batalha de Lip Sync".

João Liberato e João Silva ganharam mensagens em vídeo dos familiares. Rose Miriam, viúva de Gugu, e Fausto Silva mandaram mensagens em vídeo aos herdeiros.

Legenda: João Liberato sendo consolado por Luciano Huck após receber vídeos de familiares Foto: Reprodução/TV Globo

"Prazer e honra imensa te mandar esse recado. Desde pequeno que a mamãe sabe que você seguiria essa trajetória da comunicação. O papai foi amado por todos os brasileiros. Você será assim também. Eu te desejo tudo de bom", declarou Rose.

João Liberato retribuiu a mensagem da mãe falando: "Eu te amo mãe, te amo muito. Do fundo do meu coração".

No último ano, o jovem e mãe enfrentaram problemas envolvendo a herança de Gugu Liberato. Em setembro deste ano, eles apareceram juntos, além das irmãs, em uma viagem em família.

Fausto Silva aparece em vídeo com mensagem para filho

Nome icônico da TV brasileira, o apresentador Fausto Silva também deixou mensagem ao filho.

"Luciano, nós temos já uma longa história de amizade e você proporcionou um dia histórico para o João Guilherme. Afinal de contas, ele tem só 19 anos e eu apostei nele. Eu sabia que ele tinha carisma, simpatia, uma verve. Mas é claro que, depois que você joga na jaula dos leões, é que você vê se o cara tem personalidade, se o cara tem jeito para isso. E ele tem mesmo jeito", declarou o apresentador.

Esta foi a primeira aparição de Faustão na TV desde que passou por uma cirurgia de transplante de coração, há pouco mais de um mês.

João Liberato e João Augusto empatam na 'Batalha do Lip Sync'

João Guilherme Silva e João Augusto Liberato empataram na "Batalha do Lip Sync". Filhos de duas das maiores personalidades da TV brasileira, Faustão e Gugu, os jovens se enfrentaram no quadro do Domingão com Huck.

João Augusto iniciou o quadro dublando "Pintinho Amarelinho", música infantil que ficou conhecida na voz do pai, que faleceu em 2019.

Veja trechos de apresentações:

"Muita emoção de estar aqui. Fazer essa música que clássica do meu pai. Você não sabe como eu estou me sentindo agora. Muito obrigado por essa oportunidade, Luciano", declarou ele após a apresentação.

João Silva seguiu o concorrente com uma dublagem de "Fogo e Paixão", de Wando. O filho de Fausto Silva até ganhou uma calcinha de Rafael Portugal, fazendo uma referência a marca registrada do cantor. "Estou levando minha primeira calcinha e espero que não seja a última", brincou João depois de ganhar o presente.

Ao final do programa, após as mensagens dos familiares, os concorrentes receberam cinturões. Ambas as performances foram premiadas por Luciano Huck. Segundo o apresentador, foi "impugnada por mérito familiar da televisão brasileira".

Luciano Huck declarou no programa: "E eu não teria coragem de dar um para o filho do Faustão e não dar para o filho do Gugu. Então, os dois vão receber um cinturão".