Cearense Kerline publica imagens com áudio vazado de Karol Conká criticando Rafa Kalimann

A influenciadora cearense Kerline virou um dos assuntos mais comentados das redes na noite de quarta (6), logo após publicar vídeo com áudio vazado de Karol Conká. Segundo internautas, a voz de "Dilúvio" estaria comentando indireta para Rafa Kalimann.

"Sabe que tudo o que vai, volta. Me chamou de vazia, e olha quem está com um programa vazio", diz Conká com a voz ao fundo das imagens, nas quais Kerline surgiu interagindo com os seguidores do Instagram.

A gravação logo virou motivo de memes no Twitter. Com isso, uma das publicações de Kalimann, feita em fevereiro deste ano, foi relembrada.

"Karol Conká é vazia", escreveu a influenciadora na época, antes de estrear com o programa original Globoplay, o 'Casa Kalimann'. O tuíte seria uma referência às atitudes da cantora no Big Brother Brasil 21, que chegou a se desentender com Lucas Penteado.

Reações na Internet

Durante a noite, fãs do programa aproveitaram para brincar com a exposição de Karol, que lançou o novo single da carreira na última terça (4).

A maioria brincou com a situação, já que Conká é a peça principal do documentário 'A Vida Depois do Tombo', lançado como uma forma de mostrar a mudança de atitude da artista após sair do confinamento do reality.

Muitos também demonstraram curiosidade para entender como Karol reagiria em relação ao vazamento. Até então, nenhuma das três envolvidas na questão veio a público comentar a situação.