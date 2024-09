Bruna Marquezine conta motivo de ter deixado de seguir Yasmin Brunet nas redes sociais

A atriz Bruna Marquezine explicou o motivo de ter deixado de seguir a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet no Instagram após surgirem boatos que seria devido ao namorado da artista, o ator João Guilherme.

Bruna justificou que não tem proximidade com a filha de Luiza Brunet. "Eu sempre tive carinho por Yasmin, que sempre me tratou bem. Não existe convívio na vida real. Não há interação, proximidade. Não há necessidade de problematizar isso. É natural da vida. Mas já até me arrependi, já que tudo vira um problema nas redes sociais", disse Bruna, ao perfil do Instagram Condomínio da Fifi.

“Nem gostaria que ela achasse que não gosto dela ou que algo aconteceu. Não aconteceu nada. Eu não levo follows e unfollows tão a sério assim. Eu deixo de seguir pessoas o tempo todo, por diversos motivos, e quase nunca é por alguma desavença. E não foi hoje que eu dei o unfollow”, continuou a atriz.

Bruna ainda reforçou que, devido à repercussão negativa, já havia voltado a seguir Yasmin. “Pelo amor. Deixem a menina em paz e eu também”, pediu.

Yasmin não se manifestou sobre o assunto. Bruna recentemente foi alvo de outra polêmica ao exigir não dar entrevista junto com João Guilherme durante o Rock in Rio, que acontece no Rio de Janeiro.