Com álbum gravado em Fortaleza, Simone Mendes é indicada ao Grammy Latino 2024

A cantora Simone Mendes foi indicada ao Grammy Latino 2024, nesta terça-feira (17), com o álbum "Cintilante". A produção concorre na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”. O projeto foi gravado ao vivo em Fortaleza (CE), no espaço de eventos Colosso.

Em dezembro do ano passado, em entrevista um dia antes da gravação do projeto, a cantora revelou que o desejo dela era ganhar um Grammy Latino com o álbum.

"Meu sonho é ganhar um Grammy. É com Jesus, não é comigo. Minha parte tô fazendo", declarou Simone Mendes.

Veja entrevista com Simone sobre álbum 'Cintilante':

O álbum "Cintilante" contou com 14 músicas. O destaque ficou para uma letra interpretada no gênero guarânia. Foi a primeira vez que a coleguinha gravou o estilo genuinamente paraguaio: a canção "Sofrimento na Resposta". A tradicional música sertaneja brasileira, da moda de viola, teve grande influência do ritmo.

Com produção musical de Eduardo Pepato, nome que assinava os trabalhos de Marília Mendonça, a baiana explorou o contato com o público durante a gravação do DVD.

Disputa com grandes nomes do sertanejo

Simone Mendes disputa premiação internacional com Ana Castela, Gusttavo Lima, Simone Mendes, Lauana Prado, Luan Santana foram os indicados na categoria.

"Gastei muito dinheiro, as parcelas vão até o ano que vem. Algo lindo, a estrutura tá linda. A equipe é cara, eles são caros, eles merecem, são bons de verdade", declarou Simone na época do lançamento de álbum.

Veja indicados ao Grammy Latino 2024

Álbum do ano

Xande canta Caetano – Xande de Pilares

Bolero – Angela Aguilar

Cuatro – Camilo

Mañana será bonito (Bichota Season) – Karol G

García – Kany Garcia

Radio Güira – Juan Luis Guerra 4.40

Autopoiética – Mon Laferte

Boca Chueca – Carin Leon

Las letras ya no importan – Residente

Las mujeres ya no lloran – Shakira

Canção do ano

A fuego lento – Daymé Arocena, Vicente García

A la mitad – (Banda Sonora Original de la serie Zorro)/ Julio Reyes Copello y Mariana Vega

Aún me sigo encontrando – Rubén Blades, Gian Marco

Caracas en el 2000 – Marvin Hawkins Rodríguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean

Derrumbe – Jorge Drexler

(Entre paréntesis) – Shakira e Grupo Fronteira

Mi ex tenía razón – Karol G

Según quién – Maluma y Carín León

Te lo agradezco – Kany García, Carín León

313 – Residente, Silvia Pérez Cruz e Penélope Cruz

Artista revelação

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert

Melhor álbum de música sertaneja

Boiadeira Internacional – Ana Castela

Paraíso Particular – Gusttavo Lima

Cintilante – Simone Mendes

Raiz Goiânia – Lauana Prado

Luan City 2.0 – Luan Santana

Melhor álbum de pop em língua portuguesa

Afrodhit – Iza

Super – Jão

Amaríssima – Melly

Os Garotin de São Gonçalo – Os Garotin

Escândalo Intimo – Luísa Sonza

Melhor canção em língua portuguesa

Alinhamento Milenar – Jão

Ata-me – Alaíde Costa

Chico – Luísa Sonza

Esperança – Criolo, Dino D’Santiago e Amaro Freitas

Ouro Marrom – Jota.pê

Melhor interpretação urbana em língua portuguesa

Joga para Lua – Anitta, Dennis e Pedro Sampaio

Cachimbo da Paz 2 – Gabriel, o Pensador, Lulu Santos e Xamã

Da Braba – Gloria Groove, Ludmilla e MC GW

Carta Aberta – MC Cabelinho

Fé nas Maluca – MC Carol

La Noche – Yago o próprio e Paticio Sid

Melhor álbum rock ou de música alternativa em língua portuguesa

Erasmo Esteves – Erasmos Carlos

No Rastro de Catarina – Cátia de França

Me Chama de Gato que Eu Sou Sua – Ana Frango Elétrico

Ontem, eu Tinha Certeza (Hoje eu tenho mais) – Jovem Dionísio

Lagum ao vivo – Lagum

Melhor álbum de samba/pagode

Alcione 50 anos (ao vivo) – Alcione

Xande canta Caetano – Xande de Pilares

Iboru – Marcelo D2

Tardezinha pela vida inteira (ao vivo) – Thiaguinho

Subúrbio (ao vivo) – Tiê

Melhor álbum de música popular brasileira/ música afroportuguesa brasileira

D Ao Vivo Maceió – Djavan

Se o Meu Peito fosse o Mundo – Jota.Pê

Portas (ao vivo) – Marisa Monte

Outros Cantos – Milton Nascimento, Chitãozinho e Xororó

No Tempo da Intolerância – Elza Soares

Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa

Mariana e Mestrinho – Mariana Aydar e Mestrinho

Aguidavi do Jejê – Aguidavi do Jejê e Luizinho do Jejê

De Norte a Sul – João Gomes

Night Clube Forró Latino (volume 1) – Marcelo Jeneci

Faróis do Sertão – Gabriel Sater

Gravação do ano

Mil veces – Anitta

Monaco -Bad Bunny

Una vida pasada- Camilo y Carín León

Catalin – Cimafunk y Monsieur Periné

Derrumbe – Jorge Drexler

Con dinero y sin dinero – Fonseca y Grupo Niche

Mi ex tenía razón- Karol G

Mambo 23 – Juan Luis Guerra 4.40

Tenochtitlán – Mon Laferte

Igual que un ángel – Kali Uchis/Peso Pluma

Melhor álbum de música urbana

Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana – Bad Bunny

Sol Maria – Eladion Carrion

Sayonara – Alvaro Diaz

Ferxxocalipsis – Feid

Manana Será Bonito – Karol G

El último baile – Trueno

Melhor álbum vocal pop

Tofu – Caloncho

.MP3 – Emilia

El Viaje – Luis Fonsi

Hotel Caracas – Mau y Ricky

Orquídeas – Kali Uchis

Escrita – Nicole Zignago

Melhor álbum vocal de pop tradicional

Obras Maestra – Diego El Cigala

García – Kany García

Mar Adentro – Juliana

Aún Me Sigo Encontrando – Gian Marco

Almas Paralelas – Laura Pausini

Melhor música pop

A la mitad – Banda Sonora Original da série ‘Zorro’

A Las 3 – Paty Cantú e León Leiden

Ahora – David Bisbal e Carlos Rivera

Amor – Danny Ocean

Dime Quién – Lagos

Feriado – Ramayana

Igual que un ángel – Kali Uchis e Peso Pluma

Melhor música urbana

Bonita – Daddy Yankee

Columbia – Quevedo

El Cielo/ Sky Rompiendo, – Feid, Myke Towers/ Nicolás Jaña Galleguillos, Gabriel Mora Quintero, Andres David Restrepo

La Falda – Myke Towers/ Julio Emmanuel Batista Santos, Carlos Alberto Butter Aguila, Orlando J. Cepeda Matos, Ralph Jemar Milln Calderon, Jose Reyes, Myke Towers & Siggy Vazquez Rodriguez, compositores / del álbum Lveu: Vive La Tuya…No La Mía

Luna/ Feid Featuring Atl Jacob/ del álbum Ferxxocalipsis

Qlona/ Karol G, Daniel Esteban Gutiérrez, Ovy On The Drums & Peso Pluma, songwriters (Karol G Featuring Peso Pluma/ de álbum Mañana Será Bonito (Bichota Season)

Compositor do ano

Edgar Barrera

Yoel Henríquez

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Pablo Preciado