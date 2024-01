BBB 24: Veja reação dos brothers após saída de Vanessa Lopes do reality

A influenciadora digital Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do BBB 24 na tarde desta sexta-feira (19). Os brothers tiveram reações diferentes, desde surpresa até choro.

"Estou aliviada, esquece, eu sei que eu sou, e é isso. Não quero que ninguém seja cancelado", disse Vanessa, enquanto Giovanna, Raquele, Wanessa, Bin Laden e Deniziane choravam. Os outros participantes demonstravam preocupação, tristeza e nervosismo.

Legenda: Nizam ficou em choque com a desistência de Vanessa Foto: Reprodução/Globoplay

Enquanto MC Bin Laden chorava no banheiro, Nizam abraçou o brother: "Está tudo bem você estar triste agora. Mesmo com tudo o que aconteceu, seu coração é puro e você vai sentir".

Já Lucas Henrique chorou e comentou: "É muito doído. Uma menina tão inteligente". Deniziane foi consolada por outros participantes: "Eu tentei ajudar ela. O que esse povo (lá de fora) fez com a cabeça dessa menina?”, perguntou a sister.

Legenda: Deniziane se culpou pela saída de Vanessa, pois acreditava que deveria ter dado mais suporte Foto: Reprodução/Globoplay

No quarto, Michel, que está no monstro, explicou que Vanessa estava "vendo coisas", enquanto Marcus Vinícius afirmou: "ela vai se cuidar lá fora e vai ser exemplo para muitas coisas".

Discurso de despedida

Antes de sair, Vanessa foi se despedindo dos outros participantes. Ao falar com Lucas Henrique, declarou: "Cheguei a conclusão que a gente estava se pilhando. Todos os seus projetos de vida vão dar certo para você, independente deles serem reais ou não. Independente de vocês serem atores ou não", disse.

Desde quinta-feira (18), a sister insiste na falsa teoria de que os participantes eram atores mandados pelo Boninho para testar e confundir ela. Na despedida, Yasmin Brunet demonstrou surpresa ao escutar a tiktoker voltar a tocar no assunto. "Como assim, cara?". "Esquece, é nordestina braba", declarou, sem responder Yasmin diretamente.

Ao caminhar pela sala, foi falar com Bin: "O Bin teve que fazer um papel muito difícil. O funkeiro que parece que estar me usando para a música. O músico que parece que está me usando para música", disse ela, enquanto abraçava o antigo aliado no jogo.

Em outra teoria criada por Vanessa, elaborou que o funkeiro MC Bin Laden estava usando a amizade dela para crescer no cenário musical brasileiro. Vanessa sempre reforçava que tinha muitos seguidores e era capaz de influenciar muitas pessoas. "Eu sofri muito. Eu parei de ficar com caras do meio da música por causa disso (medo de ser usada). Você é uma dor minha muito grande aqui dentro. E eu namoro, é sobre".

Já ao falar com Vinícius, atleta paraolímpico: "você é o tipo de projeto social que eu queria. Eu queria um projeto sobre você". Em resposta, o brother declarou: "eu não morri, não".