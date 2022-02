BBB 22 terá total de 100 dias de duração; veja data da final

A 22ª edição do Big Brother Brasil anunciou mais uma novidade nesta quinta-feira (24): o programa terá o total de 100 dias de duração. A mudança no cronograma, então, leva a final da temporada para o dia 26 de abril, enquanto o programa especial, com a reunião de todos os participantes, está com exibição prevista para o dia 28 do mesmo mês.

Segundo informações divulgadas pelo Gshow, o programa chega na quinta semana este ano com uma média de 32 milhões de espectadores diariamente. Além disso, os mesmos dados apontam um crescimento de 57% na audiência do horário desde o começo da edição.

O crescimento, inclusive, não para apenas na televisão. No Globoplay, serviço de streaming da Globo, o BBB 22 teve aumento de 140% em consumo de horas na semana mais recente de exibição.

´No Limite´ muda data de estreia

Agora, com a mudança na duração do reality show, a nova temporada de 'No Limite', que será apresentada por Fernando Fernandes, também terá alteração.

A previsão, segundo a Rede Globo, é que o também reality estreie na TV no dia 3 de maio, uma terça-feira.