Assistente que entregou a Alec Baldwin arma que matou diretora diz estar 'em choque e triste'

Após 13 dias da morte da diretora de fotografia no set de filmagem do faroeste "Rust", o assistente de direção do filme, David Halls, disse estar em "em choque e triste" com a tragédia. Ele foi o responsável por entregar ao ator Alec Baldwin a arma que causou a morte acidental de Halyna Hutchins.

Halls acrescentou, ainda, esperar que a situação pressione mudanças na indústria cinematográfica. O profissional deu a primeira declaração pública em comunicado enviado nesta terça-feira (2) ao jornal New York Post.

No texto, ele afirmou estar "em choque e triste" com o ocorrido, mas não citou diretamente os tiros nem a sua participação na sequência de eventos. "Halyna Hutchins não era apenas uma das pessoas mais talentosas com quem já trabalhei, mas também uma amiga", escreveu.

Espero que essa tragédia leve a indústria a reavaliar seus valores e práticas, para garantir que ninguém seja ferido durante o processo criativo.”

Profissional não conferiu as armas

David Halls está no olho do furacão desde que admitiu, durante interrogatório feito pela polícia, que não havia conferido totalmente a arma que entregou a Baldwin antes do incidente que matou Halyna Hutchins.

Legenda: Alec Baldwin disse que "seu coração está partido" e está cooperando totalmente com a investigação policial Foto: AFP

Juntamente com Hannah Gutierrez-Reed, Halls era responsável por manusear e conferir as armas no set, e por anunciar quando elas estavam descarregadas.

Ele disse aos detetives que deveria ter confirmado que todas as balas do revólver eram falsas, mas não o fez, segundo informações incluídas nos mandados de busca que autoridades usaram para entrar no rancho Bonanza Creek, onde acontecia a filmagem.

Em seu comunicado, Halls também destacou que recebeu bastante "amor e apoio". “Meus sentimentos estão com todos que conheciam e amavam Halyna.”

A reportagem procurou o advogado do assistente, mas não obteve resposta.

Dias antes da tragédia tiveram tensão no set

Segundo informações da rede de TV NBC, um integrante da equipe de cinegrafistas de Rust pediu demissão na véspera do incidente, citando preocupações significativas com a segurança em torno das armas de fogo e dos explosivos no set.

O assistente de câmera Lane Luper escreveu aos produtores em seu e-mail de demissão que os procedimentos de segurança para filmar tiroteios eram "rápidos e fracos".

"Até agora, houve dois disparos acidentais de armas e uma explosão acidental de efeitos especiais perto da equipe entre as cenas", apontou Luper no e-mail, de acordo com a NBC. "Para ser claro, NÃO tem havido reuniões de segurança nesses dias."