Arma disparada acidentalmente por Alec Baldwin em set tinha bala real, afirma sindicato

A arma disparada acidentalmente pelo ator Alec Baldwin nas gravações do filme 'Rust', que resultou na morte da diretora Halyna Hutchins, continha uma bala de verdade, segundo informações do sindicato Aliança Internacional de Funcionários de Palco Teatral (IATSE).

Em e-mail, a equipe do sindicato afirma que nenhum dos membros era responsável pela supervisão dos equipamentos utilizados no set. Até o momento, acredita-se que essa função era da equipe do estado do Novo México.

"Um tiro foi acidentalmente disparado no set pelo ator principal, atingindo a diretora de fotografia e membro do Local 600 Halyna Hutchins, e o diretor Joel Souza", afirmou a equipe.

Tanto Halyna como Joel foram encaminhados a um hospital próximo do set de gravações, entretanto, a cineasta, que tinha 42 anos, não resistiu aos ferimentos.

Agora, a polícia está conduzindo investigações para definir qual projétil teria sido disparado e de que forma. Nenhuma pessoa foi detida até o momento e acusações sobre o caso também não foram apresentadas.

Entenda o caso

A arma cenográfica que matou a mulher e deixou um ferido durante as gravações, no Novo México, nos Estados Unidos, foi disparada por Baldwin nessa quinta-feira (21). A informação foi confirmada pelo gabinete do xerife do condado de Santa Fé.

Fotos tiradas no local do acidente flagraram a reação do ator ao saber que a colega veio a óbito.

Confira no vídeo abaixo.

O acidente envolveu uma arma cenográfica usada como acessório no faroeste do século XIX. Detetives investigam como e que tipo de projétil foi disparado.

Halyna foi transferida de avião para o hospital, onde morreu, e Joel foi levado de ambulância para outro centro médico. Ele foi atingido no ombro, e ela foi transportada ao hospital para uma cirurgia no estômago.

Produção interrompida

"Rust" é um faroeste estrelado e coproduzido por Alec Baldwin e dirigido por Joel Souza. O acidente aconteceu no Rancho Bonanza Creek Ranch, locação famosa nos Estados Unidos. A polícia se dirigiu ao local, após receber um chamado de emergência.

"A produção foi interrompida. A segurança do nosso elenco e equipe é nossa maior prioridade", declarou a equipe de Alec, citada na ocasião pelo canal de TV KOB.

Relembre caso parecido

O acidente com uma arma envolvendo Baldwin fez a internet lembrar um caso semelhante da década de 1990. Brandon Lee, 28, filho de Bruce Lee, morreu por um disparo acidental na gravação de uma cena do filme "O Corvo".