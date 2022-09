Após relatar prisão, Toguro atualiza redes sociais: 'sobrevivi ileso'

Um dia após publicar um vídeo em que aparece supostamente sendo preso nos Estados Unidos, o influenciador Tiago Toguro, que se intitula na web como "CEO Mansão Maromba", voltou às redes sociais para dizer que saiu "ileso".

Sem dar detalhes do que de fato aconteceu, o brasileiro escreveu no Twitter, na tarde desta quarta-feira (14): "sobrevivi ileso, só acordei babando na cadeira do metrô, tomar um banho, meter um pré-treino e ir treinar".

Mais cedo, ainda no começo da manhã, o empresário publicou um vídeo com mensagens desconexas em que afirma ter sido dopado. Ele aparece em uma estação do metrô.

Nos comentários do post, alguns usuários demonstraram preocupação com as falas. "Toguro, sua depressão está gritando, procura ajuda, meu mano", disse um seguidor. "Cara, pior que dá uma preocupação mesmo ver o Toguro assim em NY sozinho surreal", escreveu outro.

Suposta prisão

Na terça-feira (13), Toguro publicou um vídeo sendo algemado dentro de uma viatura da polícia de Newark.

Nas imagens, Toguro está dentro de um carro quando um policial abre a porta do veículo e o aborda, colocando-o contra a viatura e fazendo a prisão. "Em pleno 2022 a justiça tem que ser cumprida", diz publicação no Twitter.

Em outro vídeo publicado na conta oficial de Toguro no Twitter, um homem aparece comentando que o policial pediu reforço e dizendo que "a casa caiu".

Quem é Toguro?

Tiago Toguro mantém um canal no YouTube chamado "Em busca do shape inexplicável". Ele fala sobre a rotina, mostra exercícios e conta sua história de superação. O último vídeo publicado no canal foi há um dia, no qual ele fala sobre ter feito 30 anos de idade.

Não se sabe ainda o motivo da prisão. Mas as redes sociais de Toguro pediram "justiça" e "advogados". O influenciador é também empresário, músico e professor de educação física. Ele possui quase 5 milhões de seguidores no Instagram.