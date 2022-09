Baronesa deve entrar em 'A Fazenda', aponta parcial da enquete do Paiol do Diário do Nordeste

Claudia Baronesa por enquanto é a favorita do público para sair do Paiol e entrar oficialmente como peão em "A Fazenda 2022", segundo aponta a parcial da enquete feita pelo Diário do Nordeste. A ex-Power Couple e mãe de MC Gui aparece com 41,7% dos votos. O resultado oficial sai ao vivo no programa nesta quinta-feira (15).

Atrás de Baronesa está Bia Miranda, influenciadora e neta de Gretchen, com 31,3% da preferência dos votantes no levantamento, que não influencia no resultado oficial do programa.

Veja o resultado parcial da enquete do Paiol de A Fazenda:

Legenda: Disputa está entre Baronesa e Bia Miranda Foto: Reprodução

O Paiol conta ainda com outros três famosos na disputa: MC Créu, André Santos e Suzi Sassaki. Eles foram confinados na segunda-feira (12), dia da pré-estreia do reality rural. Os 20 participantes de A Fazenda também já estão confinados e já começaram a jogar.

Nesta quarta-feira, seis participantes fazem a primeira Prova do Fazendeiro da temporada.