Deolane, Pétala, Deborah e Thomaz formaram grupo antes de entrarem na A Fazenda 14, diz colunista

Na madrugada desta quarta-feira (14), já aconteceu a primeira briga do reality show “A Fazenda 14”. Shayan acusou Deolane Bezerra, Pétala Barreiros, Deborah Albuquerque e Thomaz Costa de terem formado um grupo antes mesmo de o programa começar, o que a viúva de MC Kevin negou e culminou em uma discussão.

“Mentiroso, lixo, descarado, sonso, mentiroso”, gritou Deolane para o ex-participante de “Casamento às Cegas Brasil”.

De acordo com o colunista do IG, Gabriel Perline, no entanto, Shayan não está mentindo. O grupo foi formado antes da estreia do reality, porque os quatro têm o mesmo empresário.

Frequentadoras da casa de Deolane

Ainda segundo ele, Deborah e Pétala são assíduas frequentadoras da casa de Deolane. Thomaz, por sua vez, teria se aproximado da viúva semanas antes do início do pré-confinamento.

A estratégia dos quatro, segundo Gabriel Perline, é se protegerem o quanto puderem para seguirem o maior tempo no reality show. Ele ainda relata que os quatro irão se unir na formação da roça e apontarão sempre o mesmo alvo nas primeiras semanas.