Influencer Toguro publica foto preso em viatura nos EUA e pede 'justiça'

O influencer Toguro, que se intitula nas redes sociais como "CEO Mansão Maromba", foi preso nos Estados Unidos e posto registros nas redes sociais. Nos registros, ele aparece algemado dentro de uma viatura da polícia de Newark. No Twitter do brasileiro, há ainda um vídeo do momento da prisão.

Nas imagens, Toguro está dentro de um carro quando um policial abre a porta do veículo e o aborda, colocando-o contra a viatura e fazendo a prisão. "Em pleno 2022 a justiça tem que ser cumprida", diz publicação no Twitter.

Prisão foi filmada; assista:

Quem é Toguro?

Tiago Toguro mantém um canal no YouTube chamado "Em busca do shape inexplicável". Ele fala sobre a rotina, mostra exercícios e conta sua história de superação. O último vídeo publicado no canal foi há um dia atrás, no qual ele fala sobre ter feito 30 anos de idade.

Não se sabe ainda o motivo da prisão. Mas as redes sociais de Toguro estão pedindo por "justiça" e "advogados". O influenciador é também empresário, músico e professor de educação física. Ele possui quase 5 milhões de seguidores no Instagram.