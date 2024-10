Após DNA, ex-jogador do Real Madrid descobre que não é pai de filha com a influencer Ingrid Lima

A influenciadora Ingrid Lima, ex-namorada do jogador brasileiro Vinicius Tobias, de 20 anos, revelou que a filha Maitê, nascida na semana passada, não é fruto do relacionamento entre os dois. Um exame de DNA foi o responsável por esclarecer a paternidade, ainda que o atleta já tivesse tatuado o nome da criança.

"Vim dar um posicionamento sobre algo que está ficando chato e que infelizmente eu iria ter que vim a público dar uma satisfação a vocês", iniciou ela por meio de publicação nas redes sociais após repercussão do assunto. Segundo ela, o posicionamento se tornou necessário por ser "uma pessoa pública".

Ingrid afirmou que não iria divulgar detalhes da situação, mas explicou como teria se relacionado com outra pessoa. "Eu poderia vir aqui e explicar detalhes por detalhes, fotos por fotos, de como tudo isso começou, porém, não é minha intenção prejudicar ninguém. Como todos já sabem, eu e o Vinicius não estamos mais juntos faz um bom tempo e eu me relacionei com outra pessoa e ele também, ambos seguiram suas vidas", continuou ela.

A influenciadora também relatou que pediu ao jogador para não comparecer ao parto, justamente por conta da falta de resultado do exame de DNA. Segundo ela, os dois já sentaram e se resolveram mesmo após o desencontro de informações.

"E no meio de tudo isso veio a Maitê e decidimos fazer um teste de DNA e a Maitê não é filha do Vinícius. Peço de coração mesmo para vocês pararem de atacar ele. Foi a pedido meu dele não comparecer no parto, não postar nada sobre a Maitê até o exame sair, enfim, eu e o Vinícius já sentamos e já conversamos e se resolvemos amigavelmente. Eu desejo as melhores coisas do mundo para ele, que ambos possam seguir sua vida em paz", definiu.

Maitê nasceu no último dia 8 de outubro e ganhou uma homenagem especial da mãe nas redes sociais, mas o que mais chamou atenção nas redes foi a tatuagem feita por Vinicius Tobias, que atua pelo timo ucraniano Shaktar Donetsk. "Mãe, te amo", dizia a mensagem tatuada por ele em uma parte do corpo.