Antonia Fontenelle acusa Carlinhos Maia de usar cocaína e influenciador rebate: 'vou lhe processar'

O final de semana foi movimentado nas redes sociais por um conflito entre Antonia Fontenelle e Carlinhos Maia, iniciado na noite de sábado (8). Tudo começou quando a atriz fez uma publicação no Instagram lamentando o suposto uso de cocaína por parte do influenciador. Ela republicou uma foto do alagoano em que ele mostra um relógio de diamantes e o acusou de ter "carreiras da droga" logo abaixo do pulso.

"Carlinhos, refaz a tua rota enquanto é tempo", falou Antonia em vídeo. Em seguida, ele seguiu com os insultos: "Reparem na foto postada por um dos maiores influencers do Brasil. Abaixo do seu relógio de diamantes, carreiras e mais carreiras de cocaína. É isso o que acontece quando as pessoas se perdem no propósito. Muito triste isso tudo. Ok, o que você tem com isso, Antonia? Simples: ele influencia uma massa de jovens, principalmente nordestinos. Em seus últimos stories, tem um jovem muito bêbado e todos achando lindo. Tá errado isso, gente".

Após a publicação, Carlinhos Maia se mostrou furioso com a situação e desabafou. "Há um bom tempo, essa pessoa vem falando mal de mim nos programas dela e tudo mais, e vou deixando para lá e ignoro — como ignoro a maioria das pessoas que usam meu nome para ganhar likes, e está tudo bem. [...] Ontem, saí com os meninos depois da entrevista, e fui com uma calça de vinil. Fiz uma foto embaçada, pegando o relógio, e a calça de vinil, por ser espelhada... Pois essa galega [...], que não tem o que fazer, fez uma acusação dizendo que abaixo da minha calça tinha carreiras e carreiras de cocaína", reclamou o influenciador.

Em postagem na rede social, Carlinhos explicou que o que Antonia declarou ser cocaína, na verdade, se tratava do reflexo das joias na calça.

Olha, isso aqui, Antonia Fontenelle. Tá vendo? Eu vou lhe processar bonito, porque já deu. Toda vez que você falava de mim, as suas bobeiras, as suas idiotices, eu não ligava, porque é frustração o que você tem. Isso aqui que você viu, sua esquisita [...], sua problemática, você passa do ponto, são joias! Meus diamantes refletindo numa calça de vinil Carlinhos Maia Influenciador

Carlinhos explicou cena de bebedeira

Ainda em vídeo, Carlinhos falou sobre mostrar jovens bebendo nos stories: "Não sou pai de ninguém. São maiores de idade, e eu fui num aniversário. Não tem nenhuma criança bebendo. Então, assim, há anos que você fica nessa encheção de saco".

"Gente, sempre tratei essa mulher superbem, sempre fui carinhoso com ela, dei entrevista para ela. Teve uma vez -- desculpa, amigos, por tocar no nome de vocês -- mas Flávia Alessandra e Otaviano Costa foram lá para um São João da vida e desde então essa mulher surtou", acusou ele.

Antonia Fontenelle apagou foto com comentário sobre cocaína

Legenda: Publicação de Antonia Fontenelle sobre Carlinhos Maia Foto: Reprodução/Instagram

Após Carlinhos Maia se pronunciar sobre a publicação do uso de drogas, Antonia Fontenelle apagou a postagem com o comentário. “Gente, eu ia escrever um texto aqui pro Carlinhos Maia, mas a interpretação não é a mesma coisa. Às vezes, a gente fala as coisas e vocês não conseguem interpretar nem o que a gente está dizendo. É difícil, quem dirá o que a gente escreve”, começou.

Na sequência, ela esclareceu: “Muito bem, Carlinhos vamos começar dizendo que eu não tenho medo de processos. Não tenho mesmo. A pessoa que me enviou essa foto dizendo que era cocaína, e que por isso você apagou dos stories, me afirmou. Em seguida, me mandou um vídeo de 4 minutos de um rapaz bêbado, trêbado, passando mal, e tu filmando e se divertindo. Assim como o que tu posta crianças dançando funk proibidão. Assim como tu posta jogo do tigrinho e quando as pessoas se f*dem, tu fala ‘nem eu mesmo jogo, vocês jogaram porque quiseram, não obriguei ninguém'”.

Em seguida, ela explicou por qual motivo apagou a publicação: "acabei de receber seu vídeo, você se defendendo, mostrando que estava com uma calça de verniz e refletiu lalalalalalalala…. Então, eu fiquei na dúvida. E não gosto de ser leviana e injusta com ninguém. Então, por isso eu vou apagar o meu post, mas saiba que não é por medo de processo, fique à vontade caso você queira processar, não tem o menor problema quanto a isso”, afirmou.