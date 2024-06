Marcello Antony diz faturar como corretor o que nunca conseguiu 'mesmo no auge da carreira'

Marcello Antony, 59, chamou a atenção recentemente ao anunciar que, agora, trabalha como corretor de imóveis de luxo. Em entrevista publicada pelo O Globo neste domingo (9), o ator afirmou que tem conseguido faturar mais do que já conseguiu "mesmo no auge da carreira" na teledramaturgia.

"Graças a Deus o que eu conquistei ao longo da minha carreira me permite ter uma vida tranquila na Europa. Não é qualquer um que pode ter isso. Só que eu não sou bobo. Eu percebi que esse novo emprego me faria ir para um outro patamar. Nesse tipo de trabalho eu posso faturar um dinheiro que eu nunca consegui ao longo da minha carreira, mesmo no auge", contou o ator.

Segundo Antony, a nova profissão surgiu naturalmente, ao ajudar amigos a encontrar apartamento em Portugal. "Ajudei uns três amigos que decidiram se mudar para Portugal para que encontrassem apartamento, porque eu já estou morando aqui há seis anos. Nessas visitas conheci um corretor e acabei fazendo amizade com ele", disse.

O amigo corretor, então, deu a ideia: "'Marcello, você arrumou três apartamentos para os seus amigos. Por que você não monetiza?'. Eu nunca pensei nisso. Achei muito atrativo e desafiador, acabei aceitando", completou.

Além do trabalho como corretor de imóveis, Antony é empresário e tem restaurantes em Portugal e no Brasil.

Veja também Zoeira Atores parabenizam Marcello Antony pela nova carreira como corretor de imóveis de luxo Zoeira Veja o valor dos imóveis de alto padrão que Marcello Antony vende em Portugal

Carreira na televisão será mantida

O ator iniciou a carreira em 1996 e seu último trabalho na Globo foi em 'Malhação: Viva a diferença' (2017). Desde que encerrou o contrato com a emissora, tem feito trabalhos para a TV portuguesa e para serviços de streaming.

Apesar da corretagem, ele afirma que seguirá atuando. "A minha carreira de ator me propicia trabalhar até eu ficar bem velhinho e me permite ter uma outra profissão em paralelo. Eu nunca abandonei minha carreira, nunca falei isso na minha vida. Mas o que acontece agora, e já acontecia antes da corretagem, é que eu me tornei muito seletivo na escolha dos meus trabalhos", explicou.