Veja o valor dos imóveis de alto padrão que Marcello Antony vende em Portugal

O ex-ator Marcello Antony divulgou nas redes sociais que agora é corretor de imóveis de luxo da The Agency, empresa de Mauricio Umansky, que inclusive tem uma série na Netflix, “Buying Beverly Hills”.

No novo trabalho, Marcello poderá vender residências luxuosas. Um dos imóveis anunciados pela empresa, é uma mansão de R$ 106 milhões, com visão 180º e vista para o mar. A família que morar na casa poderá contar com oito quartos, suíte panorâmica, academia com vista mar, além de área de lounge exterior e uma piscina infinita de água salgada.

Outro imóvel da “The Agency” chega a custar R$ 40 milhões. O espaço tem seis suítes, distribuídos em três andares construídos numa área total de 937,70 metros quadrados.

Outra casa disponível no site da empresa tem cinco quartos, treze cômodos no total e três andares. Ela é anunciada no site por cerca de R$ 8 milhões. O imóvel tem um grande hall de entrada, ampla sala de estar, suíte, salas de jantar, cozinha totalmente equipada e lavanderia, além de garagem para sete carros.

Marcello Antony está longe das novelas da Globo desde 2017, quando participou de "Malhação". Em Portugal, ele também chegou a trabalhar como ator em novelas como “Morangos com açúcar”.