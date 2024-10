Anime de One Piece anuncia pausa de episódios até 2025

Sensação no mundo dos animes, One Piece, entrará em hiato no Japão. A Toei Animation confirmou a pausa neste domingo (13), durante uma transmissão online, conforme o ComicBook. O marco começou oficialmente com a transmissão do episódio 1122, que foi ao ar na noite de ontem.

Ainda segundo o estúdio, a decisão foi tomada para que a equipe do anime pudesse descansar. A Toei Animation declarou ainda que quer cuidar com mais atenção do arco de Egghead.

A série só deve voltar em abril de 2025, sendo este o maior hiato da história do anime, conhecida pela produção semanal de novos episódios.

Remasterização de episódios antigos

Mas os fãs do anime devem ter um afago: a emissora confirmou que vai reprisar nos próximos meses o One Piece Log: Fish-Man Island Saga, o arco da Ilha dos Homem Peixe, um dos primeiros da série.

O formato definido será uma edição especial e remasterizada, com uma história resumida de 21 episódios recheados de visuais contemporâneos aprimorados.

O novo formato trará também novas versões para a abertura e o encerramento. A abertura, “We Go!” de Hiroshi Kitadani, terá uma “participação especial”, com mais detalhes ainda a serem revelados em breve.

Vale ressaltar que o hiato não envolve o mangá, que segue com sua agenda normal de publicação.

A história acompanha Monkey D. Luffy e a tripulação que ele reúne pelos mares, enquanto procuram pelo tesouro mais valioso do mundo: o One Piece.

No próximo dia 20 de outubro, o episódio especial de 25 anos de One Piece deve ir ao ar. O especial honrará o legado da febre do anime com um episódio de 30 minutos retratando o reencontro da tripulação dos Chapéus de Palha da perspectiva de personagens não piratas.

Em 2023, a Netflix lançou a versão live-action da história. A produção que, claro, foi um sucesso, já teve uma segunda temporada confirmada. A plataforma também produzirá uma nova animação baseada no trabalho de Oda.