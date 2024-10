Concurso do Museu de Londres revela imagens impressionantes de animais como você nunca viu

As 100 imagens premiadas do concurso Fotógrafo de Vida Selvagem de 2024 estão disponíveis numa exposição criada na última sexta-feira (11) e expõem comportamentos impressionantes de animais. A fotografia principal mostra girinos cintilantes nativos do oeste da América do Norte.

O resultado geral foi divulgado na última terça-feira (8), sendo a 60ª edição do concurso de fotografia que revela as belezas e vulnerabilidades do mundo natural.

Doug Gurr, diretor do Museu de História Natural, acredita que a longevidade da competição está ligada à importância da apreciação da natureza.

“Estamos encantados em apresentar imagens tão inspiradoras no portfólio deste ano – são fotografias que não apenas incentivam mais esforços de conservação da vida selvagem, mas que também despertam a criação de verdadeiros defensores do nosso planeta em uma escala global", declarou.

O concurso teve recorde com 59.228 inscrições de 117 países e territórios, apresentando falcões caçando borboletas, algas cintilantes e golfinhos, por exemplo. A imagem vencedora foi chamada de "Nuvem da Vida".

A fotografia mostra girinos de sapos ocidentais nadando entre altas e algas na Colúmbia Britânica, no Canadá. O responsável pelo registro é o jornalista canadense de conservação marinha Shane Gross.

A organização julgou a imagem como excepcional não apenas por demonstrar a beleza no mundo natural, mas também por ilustrar como animais e plantas estão interligados. Confira outras imagens vencedoras:

Uma fotografia de um jovem macaco-toco descansando no braço de sua mãe

Foto: Museu de História Natural de Londres/Reprodução

Uma fotografia de uma raposa-vermelha caminhando pela neve. A raposa está se aproximando de um pequeno rato e parece que está prestes a atacá-lo

Foto: Museu de História Natural de Londres/Reprodução

Uma fotografia de um jaguar esmagando o crânio de um jacaré

Foto: Museu de História Natural de Londres/Reprodução

Uma fotografia de um tubarão capturado acidentalmente por um barco de pesca

Foto: Museu de História Natural de Londres/Reprodução

Uma fotografia de uma foca-leopardo nadando sob o gelo da Antártica. Um céu nublado e escuro é parcialmente visível. A foca-leopardo é fotografada de frente, olhando diretamente para a lente da câmera