Andréa Sorvetão pode ficar de fora de documentário com Paquitas por causa de polêmicas; entenda

Após não participar do documentário da Xuxa, lançado em 2023, Andréa Sorvetão pode ficar de fora da produção sobre as paquitas. Andréa Maria da Silva Faria Antunes foi uma das assistentes de palco mais famosas da "rainha dos baixinhos", mas as duas se afastaram após conflitos envolvendo posicionamento político.

O documentário "Para sempre tão bom: Paquitas" está em produção pelo Globoplay e segundo Ana Paula Guimarães, ex-paquita e diretora artística da produção, há intenção de ter a participação de todas as ex-assistentes.

"Convidamos todas as paquitas. Algumas ainda estão vendo agenda, mas queremos ter todas", disse ao Extra. No entanto, de acordo com o jornal, Andréa ignorou o convite para participar do projeto.

Conflito com Xuxa

Andréa foi vetada de "Xuxa, o Documentário" após conflitos com a apresentadora. A ex-paquita era apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto Xuxa era uma das principais opositoras do político.

Lana Rhodes, também ex-paquita, chegou a revelar que Andréa foi expulsa de um grupo de WhatsApp com todas as assistentes que passaram pelo programa. "Temos um grupo de paquitas, formado por todas as meninas que passaram pelo programa, e recentemente nós tiramos uma integrante. Não a queríamos mais lá porque não dava para você ter diálogo com uma pessoa que não tem diálogo. Nós tiramos Andréa Sorvetão", contou no Barba Cast.

Na ocasião, o marido de Andréa, Conrado, chegou a negar a informação e afirmou que a mulher saiu por conta própria. No ano passado, a ex-paquita chegou a afirmar que perdoou Xuxa por ter sido excluída do documentário. "Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Não guardo mágoas. Passou", disse em entrevista ao SBT.