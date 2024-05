Dicas para estimular hábitos de autocuidado em crianças e adolescentes

Quando pensamos em autocuidado, é comum que nos venha a mente o público adulto. Pensamos no quão é importante dedicar um tempo para si, parar, contemplar, e encontrar um equilíbrio, diante da correria do dia a dia.

No entanto, precisamos estimular essa prática desde a infância. Assim, além de promover uma melhor qualidade de vida, estaremos agindo preventivamente, para evitar o desenvolvimento de doenças físicas e psíquicas.

O que é autocuidado?

São todas as ações voltadas para cuidar de si, está diretamente ligado a autoestima e autoconhecimento. Envolve hábitos saudáveis para cuidar do corpo e mente, bem como o ato de valorizar as emoções e pensamentos. Em se tratando de crianças e adolescentes, envolve também a construção dos valores pessoais.

Autocuidado físico e as noções de higiene pessoal

Esse tipo de autocuidado, está ligado diretamente aos cuidados com o corpo, envolve desde uma boa alimentação, atividades físicas, hábitos de higiene pessoal, até a hora adequada do sono. Aqui deve ser estimulado a autonomia da criança.

Exemplo: na hora do banho, escovar os dentes, vestir-se, devemos sempre trabalhar com o lúdico, levar brinquedos que goste, para que eles banhem os bonecos e assim associem esses hábitos a algo prazeroso. Explicá-los por meio de historinhas sobre bactérias e sobre saúde.

Essas dicas aplicam-se também para uma alimentação saudável. Convidar as crianças para fazer receitas juntos é uma boa opção para envolvê-los no processo.

Foto: Shutterstock

Devemos ainda incentivar a prática de esportes ou brincadeiras ao ar livre, e participar com as crianças – ex: caminhadas em família, jogar bola.

Uma dica valiosa aqui é construir junto com a criança um quadro de rotina para que ela visualize seus afazeres diariamente. Nele deve conter os horários de todas as atividades: escola, alimentação, hora de dormir e atividades de lazer.

Já para os adolescentes, incentivar a prática de esportes, os cuidados com a pele, ajudá-los na organização com planners, e até estimular uso de alguns aplicativos de organização (como o Notion), são bem eficazes para mantê-los engajados.

Autocuidado Emocional no manejo do estresse

O importante nesse tipo de autocuidado, além de criar um ambiente seguro para que as crianças possam expressar seus sentimentos sem medo do julgamento, é ensiná-los sobre o gerenciamento das emoções.

Se estou com raiva, o que posso fazer ao invés de gritar e chorar? Posso desenhar, beber um copo com água, tentar me acalmar e esperar a raiva passar, ir para o meu quarto e ouvir uma música calma. Existem vários livros e jogos que ajudam os pais a dialogar sobre emoções com os pequenos.

Foto: Shutterstock

Ensinar as crianças e adolescentes sobre técnicas de relaxamento, mindfullness, yoga, ajuda muito. Para os adolescentes, ajudá-los a reservar um momento do dia para atividades tranquilas, sem precisar produzir, sem pressão, ou a prática de hobbies, os ajudam a reduzir ansiedades.

Autocuidado Intelectual e as atividades escolares

Assim como trabalhar as emoções, estimular o intelecto desde cedo, é um hábito importante para a saúde. Aqui vai muito além de querer apenas que os filhos tirem boas notas na escola, devemos estimular a criatividade, curiosidade e o desejo de aprenderem sobre diferentes assuntos.

Foto: Shutterstock

Além da importância de estabelecer a rotina e ambiente adequado de estudos, devemos promover o gosto pela leitura com livros adequados para cada idade. Estimule as crianças e adolescentes a tocar instrumentos musicais, e invista em jogos que estimulam a criatividade e o pensamento lógico.

Invistam também no aprendizado de novas línguas. Porém, só fiquem atentos para não sobrecarregar as crianças com muitas atividades extracurriculares, lembre-se que o ócio também é um dos fundamentos necessários para o autocuidado, é a pausa necessária que precisamos apender a fazer.

Autocuidado Social

Devemos ensinar desde cedo aos nossos filhos a criar conexões saudáveis e positivas com outras pessoas. Para isso, temos primeiro que promover hábitos saudáveis em família. Tenha atividade familiares regulares, como refeições, passeios em família, assistam filmes e brinquem em casa.

Além disso, ensinem para os filhos sobre empatia, resolução de conflitos, a importância de ouvir e responder, de forma adequada. Estimule a participação em conversas familiares e discussões em grupo.

Ajude as crianças e adolescentes a desenvolver assertividade para expressar suas necessidades e desejos, ensine-os a se posicionar quando necessário. Orientá-los a ter vários grupos de amigos: do colégio, vizinhos, do curso, da igreja, é importante para estimular essas habilidades. Mantenha-os próximos, para sempre monitorar essas relações.

Autocuidado espiritual

Ao contrário do que muitos pensam, aqui não se trata necessariamente em ser praticante assíduo de alguma religião. Mas em desenvolver sentimentos de paz, conexão e amor próprio e com os outros.

Foto: Shutterstock

Devemos conversar com os filhos sobre crenças e valores, ensiná-los sobre propósito de vida e incentivá-los a buscar conhecimento sobre espiritualidade. Se a família tiver alguma fé e religião específica deve apresentar aos filhos.

As dicas são diversas, mas lembrem-se que a chave para incentivar o autocuidado é o exemplo. As crianças aprendem e reproduzem, o que observam dos adultos ao seu redor. Então, pais e cuidadores, vamos aproveitar essas dicas para investir também no nosso próprio auto cuidado? Assim, além de se ajudar, estará contribuindo para que seu filho se torne um adulto mais confiante, saudável e resiliente.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.