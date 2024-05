Allan Souza Lima defende namorada Rafa Kalimann das críticas

O ator Allan Souza Lima saiu em defesa da namorada Rafa Kalimann após boatos de que ela estaria tendo atritos com o elenco da novela "Família é Tudo", da TV Globo. Em vídeo publicado no Instagram neste sábado (25), o artista ressaltou a dedicação de Rafa em sua estreia como atriz.

"Sempre optei por viver o silêncio, mais reservado. Mas nesses últimos dias, sabendo do risco da minha exposição, achei necessário vir aqui, pela crueldade de mentiras que a pessoa e admiro vem sofrendo", iniciou.

Em seguida, ele afirma que a namorada é alvo de notícias falsas. "Estive acompanhando ao lado da Rafa a quantidade de matérias negativas e falsas de um nicho de uma imprensa maldita tentando desqualificar o tempo todo o trabalho da Rafa, o que reflete diretamente no ser humano dela", declarou.

Allan destaca que Rafa tem se dedicado como atriz e nega que a influenciadora tem tido problemas com o elenco. "Conheço bem grande parte do elenco e sei que ela vem se dedicando no seu trabalho, diferente do que saiu", afirmou. "Por que levantar tantas fake news? Que crueldade é essa?", questionou.

"É sua primeira novela, sei o grande desafio que ela está vivendo, mas não compare ela com tantas outras experientes que estão no mercado. Não julgue ela por ter tido essa oportunidade. Todo mundo um dia já começou. Todo mundo. E o aprendizado é diário. Sejam menos cruéis nesse tribunal hipócrita das redes sociais", acrescentou.

Entenda a polêmica

A colunista Mariana Morais afirmou que o elenco de “Família é Tudo” está insatisfeito com Rafa Kalimann na produção. Segundo a publicação, a atriz estaria enfrentando dificuldades para decorar os textos e não estaria conseguindo gravar cenas completas.

Em resposta a um perfil de fofoca, que compartilhou a notícia da treta, Rafa escreveu, demonstrando chateação: “Vocês sabem bem que isso é mentira e vocês fazem questão de compartilhar, voltamos ao efeito manada”. O pronunciamento da ex-BBB aconteceu no “X”, antigo Twitter.