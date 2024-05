Jéssica Mueller fala sobre Ana Clara em post de casal ex-BBB e causa confusão nas redes sociais

A ex-BBB Jéssica Mueller foi criticada após deixar comentário polêmico em publicação feita pelos ex-colegas de confinamento Breno Simões e Paula Amorim, na última quinta-feira (23). Na fala, a influenciadora fitness alfineta a apresentadora Ana Clara, que também se envolveu com o ex-brother durante o programa.

Na postagem, compartilhada no Instagram, o casal comemora seis anos de união com um vídeo dos dois, que exibe momentos especiais vividos pela dupla, dentro e fora do reality show.

Como legenda, eles escreveram: “E você, achou que a gente duraria ou não? Passa um filme na cabeça de tudo o que já vivemos juntos. Disseram que não ia durar, mas quem planta amor, colhe pra sempre!”.

COMENTÁRIO POLÊMICO

Nos comentários da publicação, diversos fãs e amigos do casal deixaram mensagens para a dupla. Entre elas, estava a de Jéssica, que desdenhou do envolvimento entre Breno e Ana Clara.

“O tanto que eu sabia que isso ia dar certo! Que Ana Clara o quê, minha filha? Vocês nasceram um pro outro”, escreveu ela, utilizando emojis de risadas e corações.

Legenda: Comentário não foi bem recebido nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

O comentário da ex-BBB rapimente viralizou nas redes sociais, gerando uma onda de críticas contra a influenciadora. “Achei tão desnecessário citar a Ana Clara aqui, nem faz sentido. Atitude feia da Jéssica, aposto que nem o casal aprovou isso”, escreveu um usuário.

Outros perfis acusaram Jéssica de ter feito o comentário para chamar atenção. “Que desnecessária. Ranço desse tipo de gente! Deve ter feito para chamar atenção e aparecer, o que conseguiu!”, comentou outra pessoa.

Após a recepção negativa, a influenciadora fitness apagou o comentário. Ana Clara e o casal não se pronunciaram sobre o ocorrido.