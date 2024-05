Andressa Urach diz que continuará gravando conteúdo adulto quando estiver grávida

A digital influencer Andressa Urach afirmou que continuará gravando conteúdo adulto quando estiver grávida. A modelo está tentando ter um filho com o seu namorado, Lucas Ferraz. Ambos produzem vídeos para maiores de 18 anos na internet.

Ao responder perguntas enviadas por seguidores no Instagram, a digital influencer revelou que parou de tomar anticoncepcional para tentar ter o terceiro filho. O anúncio foi feito na última terça-feira (21). As informações são da coluna Fábia Oliveira, no Metrópoles.

Veja também Zoeira Andressa Urach mostra resultado de cirurgia que retirou costelas para reduzir medidas Zoeira Ex-marido de Andressa Urach revela suposto valor de pensão paga por ela ao filho

"Enquanto eu estiver grávida, vou continuar produzindo conteúdo solo e com o Lucas, pai do meu baby. Com outros criadores de conteúdo, pra preservar o neném, não", ressaltou.

Segundo Urach, as gravações em colaboração com outros produtores de conteúdo adulto devem retornar após "quarentena".

"Depois que eu me recuperar, que passar a quarentena, que eu estiver bem com meu corpo, aí sim a gente volta as collabs, eu volto a gravar com criadores de conteúdo", acrescentou.

Ela já possui dois filhos: Arthur Urach, de 20 anos, e Leon, de 2 anos. Para a modelo, é um sonho ter três filhos.

"Eu sempre quis ser mãe de três. Como conheci o Lucas, acho que seria maravilhoso viver esse momento mãe junto dele, porque ele é uma pessoa incrível, muito amável com a família e amigos dele. Então, acho que ele será um ótimo pai. Quero viver esse momento mãe", frisou.