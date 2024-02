Ex-marido de Andressa Urach revela suposto valor de pensão paga por ela ao filho

O ex-marido de Andressa Urach, o advogado Thiago Lopes, disse, nessa quinta-feira (8), que ela paga uma pensão alimentícia no valor de um salário mínimo (R$ 1.412) para o filho do antigo casal, Leon, de 1 ano. Atualmente, a criança vive com o pai e a mãe a visita em alguns dias marcados.

A informação foi revelada pelo jurista quando ele respondia perguntas de seguidores no Instagram. Segundo ele, o valor não é suficiente para suprir as necessidades financeiras do filho.

Thiago Lopes Ex-marido de Andressa Urach e advogado Um salário [R$ 1.412] só. O resto sou eu que arco com tudo. Que é bem mais que a pensão."

Em seguida, ele alfinetou a antiga companheira, a quem acusou de gerar uma renda milionária com a produção de conteúdo para plataformas adultas.

"Para quem ganha R$ 1 milhão por mês, está bem compatível, né?", ironizou.

Em um stories na mesma rede social, Thiago sugeriu que Leon vive melhor sem ter contato diário com a mãe. "Qual a maior dificuldade de ser pai sem a presença materna como referência?", questionou um internauta. "Nenhuma, acho até melhor", respondeu o advogado.