Andressa Urach diz que sonha em construir futuro com o ex-marido: 'quero envelhecer ao lado dele'

A modelo e atriz Andressa Urach afirmou, em entrevista à revista Quem, sobre o desejo de retomar a relação com o ex-marido, Thiago Lopes. Juntos, os dois são pais de Leon, mas a relação já teve altos e baixos, incluindo o retorno da modelo à prostituição e à produção de conteúdo adulto.

Recentemente, Urach contou que abandonou a filmagem de vídeos e tem investido em imóveis pensando no futuro. Segundo ela, a intenção seria viver da renda destes, além do dinheiro vindo das plataformas de conteúdo adulto.

Na entrevista à Quem, ela explicou sobre o sentimento pelo ex-marido. "Amo muito o Thiago. Quero muito envelhecer ao lado dele, mas o futuro a Deus pertence. Não sei nem se vou estar viva até lá. Espero que sim, quero ficar velhinha e ver os meus netos crescerem. Espero que seja ao lado dele, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Não sei se ele vai ter a vontade de envelhecer comigo. Dentro do meu coração existe ainda muito amor por ele", contou.

Andressa e Thiago se casaram em 2020 e se separaram em novembro de 2022, mas o fato só foi confirmado em fevereiro deste ano. Atualmente, Leon, que tem um ano e dez meses, vive com o pai, enquanto os dois parentes tentam manter uma relação de amizade.

"Faz tempo que a gente não fica, desde Gramado. Mas somos muito amigos, até mais do que antes. Isso tem feito muito bem para a gente", garante Andressa, ressaltando o amor por Thiago.

Segundo ela, a intenção seria manter a produção de conteúdo adulto por mais quatro anos, para depois viver a relação almejada.

"Quero, no futuro, envelhecer ao lado do Thiago após eu ter alcançado todas as minhas metas. E teria uma relação monogâmica com ele", garantiu.