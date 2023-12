Shakira ganha estátua de bronze de cinco toneladas na Colômbia

Shakira ganhou uma estátua de bronze, de 6,5 metros, em Barranquilla, na Colômbia, que pesa cinco toneladas. A revelação do monumento aconteceu na frente dos pais da artista, William Mebarak e Nidia Ripoll, no Gran Malecón del Río.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito da cidade, conforme o portal El Tiempo, afirmou que a escultura é uma inspiração para as jovens. “[A estátua é para] Mostrar a milhões de meninas que é possível, que você pode seguir seus sonhos e que qualquer uma delas pode alcançar o que quiser. Ser cantora, ou ser presidente, ou ser empresária, enfim”, disse ele na ocasião.

Shakira disse em comunicado que se sentiu honrada com a homenagem feira na cidade em que nasceu. “Me imortalizar em bronze é um gesto que levarei sempre no coração. Barranquilla é e será para sempre a minha casa, é a terra onde nasci e onde nasceram os meus sonhos artísticos. Minha mãe está tão emocionada quanto eu com este reconhecimento que recebe em seu aniversário e se torna o melhor presente. Ela representa o coração maravilhoso do povo de Barranquilla, que com alegria recebe este monumento às margens do rio Magdalena”.

A artista também publicou uma série de fotos do momento em seu Instagram, em que seus pais e seu irmão aparecem.