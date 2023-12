'Saltburn': veja sinopse, elenco e onde assistir

O filme de suspense "Saltburn" estreou na última semana, mas já acumula reações diversas entre os espectadores. As cenas de nudez explícita e de cunho sexual dirigidas por Emerald Fennel, vencedora do Oscar por "Bela Vingança" (2021), na categoria de Melhor Roteiro, têm divido a opinião do público.

Estrelado pelos atores Barry Keoghan ("Os Banshees de Inisherin") e Jacob Elordi ("Euphoria"), o longa, lançado na última sexta-feira (22), recebeu classificação para maiores de 18 anos devido ao conteúdo impróprio. Entre as cenas polêmicas, está um nu de Keoghan e outro momento em que o personagem dele faz sexo oral em uma mulher durante o período menstrual dela.

Além da dupla, o elenco da obra é estrelado ainda por Rosamund Pike ("Garota Exemplar"), Rirchard E. Grant ("Poderia Me Perdoar") e Alison Oliver ("Conversas Entre Amigos"), entre outros.

Sinopse de 'Saltburn'

O longa conta a história do estudante Oliver Quick (Barry Keoghan) que luta para encontrar seu lugar na Faculdade de Oxford, no Reino Unido. Durante a busca, ele conhece o encantador aristocrata Feliz Catton (Jacob Elordi).

Na obra, o aluno vive uma trama psicótica e erótica após ser convidado pelo colega rico para Saltburn, a enorme mansão da família excêntrica do nobre, onde o estudante vive um verão inesquecível.

Trailer de "Saltburn"

Onde assistir "Saltburn"

O filme está disponível na plataforma de streaming Prime Video, da Amazon. Nela, o espectador tem opção de escolher assistir ao longa na versão dublada ou legendada.

Reação do público e da crítica

No site Rotten Tomatoes, plataforma que agrega críticas, a obra recebeu aprovação de 72% da crítica e de 79% da audiência, até esta quarta-feira (27). Nele, "Saltburn" foi descrito como sendo "um choque debochado para os sentidos" e "revigorante para a maioria" por um dos avaliadores. No entanto, outro usuário alertou que a produção é intensa e não a recomendou para quem se ofende ou se enoja facilmente.

Na rede social X, antigo Twitter, internautas brasileiros expressaram opiniões distintas sobre o filme. Alguns o exaltaram, mas outros não gostaram tanto da produção do estúdio MGM.

"Acabei de terminar 'Saltburn' e tô pasmo. Como pode um filme causar desconforto, tesão e gatilho, meu Deus? Tô aterrorizado", escreveu um usuário na plataforma do bilionário Elon Musk. "Esperava romance com safadeza e recebi caos e perturbação", opinou outro.