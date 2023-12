Ex-produtor da equipe de Gal Costa acusa Wilma Petrillo de abuso

O ex-produtor de Gal Costa, Gabriel Fischmann, fez uma série de acusações contra Wilma Petrillo, viúva da cantora, nesta terça-feira (26). Através das redes sociais, ele acusou a mulher de abuso, roubo e gordofobia.

Em uma série de publicações, Fischmann postou um cartaz de "Procura-se" com uma foto de Wilma e escreveu: "Mau caráter, vil e má, que arrasou a vida de dezenas de pessoas e destruiu tantas outras. Favor levar direto para o manicômio judiciário, delegacia ou enfia numa camisa de força”.

Segundo ele, a viúva matou um animal de estimação de Gal e colocou a culpa no veterinário. Fischmann também acusou Wilma de jogar um cinzeiro contra uma pessoa, colocar calmante na comida do motorista, entre outras diversas acusações.

Sem citar nomes, o produtor ainda insinuou que a viúva teria criticado a adoção de Gal Costa. “Alguém que diz que uma criança adotada ‘é um inferno’ para uma ‘mãe burra e velha’, não tem coração”, escreveu. Aos 60 anos, a cantora adotou Gabriel, que na época tinha 2 anos de idade e, atualmente, tem 17.

'RELAÇÃO TÓXICA E ABUSIVA'

De acordo com Fischmann o relacionamento de Gal e Wilma era tóxico. Elas foram casadas por 24 anos. “Relação tóxica e abusiva, uma narcisista", descreveu.

Ele ainda pediu para que a viúva fosse investigada. "Investiguem mais! Infelizmente muitas amigas da Gal se calaram. Foram vítimas da sociopata como eu e amigos meus. Tive amigos devastados por essa senhora, vítimas de chantagem, abusos psicológicos e extorsão. Sei de muita coisa e quero contar. Ameaças não vão me intimidar”, declarou.

ACUSAÇÃO DE ROUBO E GORDOFOBIA

Através dos stories do Instagram, o produtor afirmou que Wilma se negou a pagar um hotel de São Paulo em 2004 e teria roubado uma tela do quarto ao sair do local.

Ele também disse que a viúva fez declarações gordofóbicas a um produtor que acabou sendo demitido em 2013. "Além de tolo, é incompetente e gordo. (...) Ele tinha que fazer uma bariátrica para perder a barriga", teria dito Wilma.