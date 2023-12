Morre ator Lee Sun-kyun, conhecido por filme 'Parasita', aos 48 anos na Coreia do Sul

Famoso mundialmente por interpretar o patriarca rico Park Dong-ik no filme "Parasita", o ator sul-coreano Lee Sun-kyun, de 48 anos, foi encontrado morto, nessa quarta-feira (27), em Seul, capital da Coreia do Sul. O longa-metragem, lançado em 2019, venceu três categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme.

A morte do artista aconteceu em meio a uma investigação por uso ilegal de drogas, durante uma iniciativa do governo para repressão ao uso de entorpecentes no País. Na ação, ele chegou a prestar três depoimentos à polícia, um deles no último sábado (23), numa sessão que durou mais de 19 horas. As informações são das agências internacionais Reuters e Yonhap.

Aos investigadores, o ator confessou que foi induzido a usar drogas por uma recepcionista de um bar que, segundo ele, tentava chantageá-lo.

O corpo dele foi encontrado num carro, estacionado próximo ao Parque Waryong. Ele foi achado após as autoridades serem notificadas sobre o seu suposto desaparecimento. Aos investigadores, o empresário de Lee Sun-kyun relatou que ele saíra de casa após escrever um bilhete de despedida. Na ocasião, o profissional também relatou que o carro do ator sumira.

O artista foi levado ao Hospital da Universidade Nacional de Seul, onde deve acontecer o funeral dele. A agência do sul-coreano, Hodu & A U Entertainment, disse que o evento será realizado “em privado” com a presença de familiares e amigos próximos.

“Não podemos expressar o quanto nos sentimos desolados e tristes... Por favor, evitem espalhar especulações ou informações falsas [sobre ele]”, declarou a empresa.

A polícia sul-coreana investiga as circunstâncias exatas sobre o falecimento do ator, mas descarta a hipótese de homicídio.

Além das estatuetas no Oscar por "Parasita", Lee Sun-kyun também venceu o prêmio Screen Actors Guild pelo trabalho no longa. Em 2022, ele foi indicado ao Emmy, na categoria de Melhor Ator, pela atuação no k-drama "Dr. Brain", produzido pela Apple.

Neste ano, ele integrou o elenco dos filmes de terror "Sleep" e "Project Silence", ambos convidados para o 76º Festival Anual de Cinema de Cannes.

ACUSAÇÃO SOBRE USO DE DROGAS

As investigações sobre o consumo ilegal de entorpecentes envolvendo Lee Sun-kyun iniciaram em outubro deste ano, motivada por uma denúncia de que drogas estavam circulando ilegalmente entre bares no distrito de Gangnam, em Seul.

O ator alegou que foi enganado pela anfitriã de um bar para usar as drogas e disse que não sabia o que estava tomando.

Em novembro, tanto o resultado do teste de reagentes, realizado durante as investigações, quanto o do exame de drogas feito por um laboratório do Serviço Forense Nacional sul-coreano deram negativo.

Durante o primeiro depoimento às autoridades, Lee Sun-kyun se desculpou por "causar imensa decepção". “Sinto muito pela minha família, que está enfrentando uma dor extrema neste momento”, declarou na ocasião, conforme a agência Yonhap.

No processo policial, ele chegou a apresentar queixa contra duas pessoas, incluindo a anfitriã, acusando-as de chantagem e roubo de dinheiro.

Alegando inocência, o ator também apresentou um pedido de teste do polígrafo no dia anterior. O advogado dele insistiu que um teste de detector de mentiras deveria ser usado para determinar a verdade entre o artista e a recepcionista, que teria dito à polícia que o ator usou drogas várias vezes na casa dela.

ONDE BUSCAR AJUDA

• Postos de saúde: as unidades são portas de entrada para obter ajuda especializada, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

• Centro de Valorização da Vida – CVV

Atendimento 24h

Contatos: 188 ou chat pelo site https://www.cvv.org.br



• Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE)

Contato: 193

Endereço: Núcleo de Busca e Salvamento Av. Presidente Castelo Branco, 1000 – Moura Brasil – Fortaleza-CE



• Hospital de Saúde Mental de Messejana

Contatos: (85) 3101.4348 | www.hsmm.ce.gov.br

Endereço: Rua Vicente Nobre Macêdo, s/n – Messejana – Fortaleza/CE



• Programa de Apoio à Vida – PRAVIDA/UFC

Contatos: (85) 3366.8149 / 98400.5672 | contato.pravida@gmail.com

Endereço: Rua Capitão Francisco Pedro, 1290 – Rodolfo Teófilo – Fortaleza/CE

• Instituto Bia Dote

Contatos: (85) 3264.2992 / 99842.0403 | contato@institutobiadote.org.br / institutobiadote@gmail.com | www.institutobiadote.org.br

Endereço: Av. Barão de Studart, 2360 – Sala 1106 – Aldeota – Fortaleza/CE