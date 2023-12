Andressa Urach anuncia pausa na gravação de vídeos adultos gravados pelo filho

Andressa Urach, de 36 anos, afirmou nessa segunda-feira (4) que irá dar uma pausa na produção de seus vídeos de conteúdos adultos, gravados pelo filho, Arthur Urach, de 18.

"Acho que consigo pegar alguns takes de algumas coisas que faço, e aí compartilhar com vocês lá no meu canal [do YouTube]. Agora, eu e o Arthur, a gente está dando uma diminuída", disse a ex-modelo por meio dos stories no Instagram.

Segundo Urach, ela já chegou a fazer três gravações em um dia. "A gente tava muito cansado, sobrecarregado. Então a gente decidiu dar essa freada para a nossa mente também", explicou. As filmagens voltam após as festas de fim de ano, em janeiro de 2024.

Recentemente, ao responder perguntas de fãs nas redes sociais, a produtora de vídeos adultos defendeu que o que faz é um trabalho como qualquer outro. "Eu sou uma atriz. Fiz teatro para isso. Tenho até DRT. Para mim, é um trabalho" destacou.

Andressa também chegou a ser questionada se apoiaria o Arthur, caso o filho seguisse o mesmo caminho. "Eu estaria do lado do meu filho, sempre. Independente das escolhas dele".

Ela explicou ainda o porquê de ter abandonar a prostituição, onde, de acordo com ela, faturava, R$ 15 mil por hora. "Eu tinha voltado porque precisava! Hoje não preciso", assegurou, contando que agora, com os vídeos gravados pelo próprio filho, já fez mais de R$ 1 milhão somente em uma plataforma. Foto: Reprodução/Instagram